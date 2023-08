Adegbenro trenger tid

Stavanger — Skader og lite spilletid har preget hverdagen til nigerianeren etter at han ble solgt fra Norrköping til Beijing Guoan etter 2021-sesongen.

På sin første økt med de mørkeblå var han med på første del før restitusjon sto på programmet. Da fikk han vist noen små glimt av storhet, men en kunne også se at det nok er et stykke unna full kampform.

Av de to nyankomne denne uken er det definitivt en annen spiller som er nærmest.

– Den fysiske forfatningen på Joe Bell er god. Han har en full oppkjøring i beina og kan være en god tilvekst direkte. Adegbenro var bare med litt onsdag. Han har en lang flytur i beina og jetlag. Nå må vi bruke den neste tiden til å bli litt bedre kjent med den «nye Sammy», sa trener Morten Jensen til RA etter økten onsdag.

Selv er Adegbenro uansett enormt glad for å være tilbake i Stavanger – hvor utenlandseventyret startet. Smilet gikk omtrent rundt da han ankom Sola med tre store kofferter tirsdag kveld. Han var ganske så klar i talen til RA da.

– Dette er jo som å komme hjem!

Ble utelatt fra troppen

Da Beijing Guoan skulle melde inn troppen sin i sommer ble Adegbenro utelatt. Kina-oppholdet har nok vært lukrativt, men på ingen måte noen stor suksess sportslig.

Skader har satt ham tilbake og kommet på feil tidspunkt. Utlendingskvote har spilt inn også. På toppen av det har prestesønnen også oppholdt seg i et av landene i verden med strengest restriksjoner under pandemien. Tre uker innesperret på et hotellrom alene sier sitt.

– Hva var omstendighetene da du ble utelatt for troppen i Kina?

– Ny trener. Og han ville forståelig nok ha sine spillere inn. Så var jeg skadet da troppen skulle meldes inn også. Da var det nok ikke helt unaturlig at dette skjedde. Det har vært mange skader. Når slike ting skjer er det bedre å komme hjem til familien. Det er det jeg ser på dette som, sier spilleren som er på lån ut sesongen.

Samtidig peker Adegbenro på at han er helt frisk og fin nå. Han er klar for å bidra for Viking i høst. Så gjenstår det å se hvor langt unna formen han er. Nigerianeren ler litt når RA spør om sist han spilte 90 minutter.

– Det er en stund siden.

Samuel Adegbenro ble tatt i mot av Frank Roland på Sola tirsdag kveld. Det var hos hans familie Adegbenro og landsmannen Suleiman Abdullahi bodde da de kom til Stavanger i 2015. (Espen Iversen)

– Kontrastene er ganske store fra det Viking du forlot i 2017 til klubben du returnerer til i 2023?

– Det er veldig stor forskjell! Nå kan jo laget vinne. Jeg ser nesten alle kampene på TV og laget virker veldig bra. Det er sterkt å ligge likt med Bodø/Glimt i toppen. Her har man virkelig jobbet godt.

Fortsatt stille

Kanskje enda mer interessant for mange akkurat nå er om Viking selger spillere før overgangsvinduet stenger ved midnatt torsdag. Da RA sjekket før deadline for papiravisen onsdag ettermiddag var det fortsatt ingen bud inne – selv om det er nok av spekulasjoner.

Drømmen til trener Morten Jensen er å våkne fredag med både David Brekalo og Markus Solbakken i stallen.

– Jeg forholder meg kun til det vi har tilgjengelig nå og er optimist i forhold til å beholde alle. Disse spillerne vil heller ikke hoppe på det første og beste som dukker opp, sier Jensen.

Om troppen er lik fredag vil Viking stå igjen med en benk det kort og godt lukter svidd av – uansett hvem som velges fra start mot VIF.

– Hvor viktig er det for dere å ikke endre for mye nå med så mange seirer på rad?

– Vi har jo endret hele tiden ettersom det har vært skader og suspensjoner. Det vi ikke vil endre på uansett er måten vi spiller på, sier Jensen – som definitivt har fått noen ekstra sjakkbrikker å spille om troppen står seg.

