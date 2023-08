Barndomshelt kan tvinge ham ut

Stavanger — Vingen var brennhet for Viking i vinter og et hett objekt da det ble spekulert i hvem som skulle bli årets gjennombrudd i Eliteserien i 2023. Slik har det på ingen måte blitt. 110 minutter fordelt på seks innhopp og en start er fasit så langt. Konkurransen er blitt for tøff med en Zlatko Tripic som er i ferd med å gjøre sitt livs sesong på venstre ving. Nå kommer også Samuel Adegbenro inn fra Kina. Han kan fylle alle rollene på topp.

– Hvilke umiddelbare tanker gjør du deg om det?

– At det er en veldig god spiller som kommer inn og at han nok har ambisjoner om å få spille så mye som mulig her. Alle vet hva han har gjort her før og hvor god han har vært i andre klubber, sier Austbø til RA.

Han erkjenner også det åpenbare:

– Det er neppe positivt for mine muligheter for spilletid, men jeg kan ikke gjøre annet enn å bidra på trening og leve i nuet.

Barndomshelt

Austbø, som er født i 2005, var ti år gammel da nigerianeren først kom til Viking.

– Han var virkelig en spiller jeg så opp til i barndommen.

At det har blitt såpass lite spilletid aksepterer han. Trenerne bestemmer og Austbø innser at det er vanskelig å argumentere mot valgene etter en historisk høy poengfangst.

– Er utlån på bordet som et alternativ nå, eller er det greit med gullstrid og en god treningshverdag her?

– I hvor stor grad det er på bordet vet jeg ikke, men det er jo et alternativ. Skal jeg ut nytter det likevel ikke å sitte på benken eller å spille i feil rolle. Jeg kan jo ikke spille ving i et lag som driver med Drillo-fotball. Det er absolutt en mulighet, men foreløpig er det ikke noe jeg har diskutert med Erik Nevland. Jeg tipper det blir en samtale om en uke eller to, sier Austbø.

Jeg har forståelse for valgene trenerne tar. Det er vanskelig å skifte når det går så bra. Samtidig hadde jeg forventet mer spilletid. Ikke bare starter, men også mer regelmessighet i innhoppene. — Edvin Austbø

Han kan nemlig også flytte på seg en periode etter at det norske overgangsvinduet er stengt fredag på grunn av regelen av utlån av unge spillere.

– Det er kult med toppstrid og gode treninger, men jeg må tenke aller mest på hva som er best for min egen utvikling. Jeg må spille på høyest mulig nivå.

Selvtilliten har fått en knekk

Austbø innrømmer at den voldsomme selvtilliten han kjente på i vinter, da han startet flere kamper, er borte. Nå må den tilbake og det er noe som må skje gjennom flere gode opplevelser og spilletid. Det er ikke bare å knipse med fingrene.

Stortalentet vil ikke framstå sutrete, men innrømmer det alle spillere ville gjort når RA spør:

– Jeg har forståelse for valgene trenerne tar. Det er vanskelig å skifte når det går så bra. Samtidig hadde jeg forventet mer spilletid. Ikke bare starter, men også mer regelmessighet i innhoppene.

