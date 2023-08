Solbakken tok ut Solbakken

Ståle Solbakken har inkludert sønnen Markus Solbakken og Antonio Nusa i sin landslagstropp som skal spille to kamper i september. Det ble klart da landslagssjefen presenterte sine utvalgte tirsdag.

– Markus er tatt ut fordi han er god nok akkurat nå. Det har ikke vært det letteste, og det er nok den plassen vi har debattert mest. Kent (Bergersen) og Brede (Hangeland) var en del klarere enn jeg var, sier landslagssjefen om uttaket av sin egen sønn.

– Han må nok være et par prosent bedre enn det jeg tenkte for å bli tatt ut. Vi må se bort fra far-sønn-greiene, la han til.

Landslagssjefen sier han ikke har diskutert uttaket med sønnen.

– Jeg har ikke diskutert eller varslet han om dette i forkant. Han får nok en del telefoner nå, sa Solbakken.

Det har den siste tiden vært overgangsspekulasjoner rundt den nå landslagsuttatte Viking-spilleren. Tidligere i sommer fikk Pisa nei på et bud, mens Palermo har vist interesse for midtbanespilleren i etterkant.

Nusa spiller for Club Brugge og har fått spilletid for den belgiske storklubben denne sesongen. 18-åringen har spilt for Brugge siden 2021. Før det var han i Stabæk.

Norge møter Jordan 7. september før EM-kvalifiseringskampen mot Georgia venter fem dager senere.

Norge har kommet skjevt ut i kvalifiseringen med kun fire poeng på fire kamper. I bortemøtet mot Georgia ble det 1–1 etter at store sjanser ble brent i sluttminuttene.

[ Angrende Bell: - Jeg tok feil ]