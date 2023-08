Angrende Joe Bell: - Jeg tok feil

Stavanger — Midtbanesjefen var tilbake på treningsfeltet i Jåttåvågen for første gang siden han presset gjennom en overgang til Brøndby på «Deadline Day» på den siste dagen av januar i 2022. Mandag ble Viking enige med danskene om å kjøpe ham tilbake. Den overgangen har ligget i kortene en stund. Sportssjef Erik Nevland forteller at de har hatt en løpende dialog og gitt beskjed om at Viking ønsket et vink om han skulle flytte på seg. Det vinket kom for en måneds tid siden.

Tirsdag ble kontrakten som binder Bell til Viking ut 2027 signert. Samtidig innser hovedpersonen at ikke alle i Stavanger er like glade i ham som de pleide å være etter januardagen i 2022.

– Jeg skjønner veldig godt fansens side av denne saken og er klar over situasjonen. Jeg skjønner godt at det var både frustrasjon og skuffelse i spill den gangen. Dersom jeg kunne reist tilbake i tid ville jeg gjort ting veldig annerledes, sier Bell til RA.

Han peker på at han stadig lærer og blir mer voksen. Måten han presset på for å gå til Brøndby på, noen timer før vinduet stengte, innser han at slo veldig feil ut.

– Jeg tok feil og forventer ikke at fansen skal like meg på direkten igjen. Nå må jeg vise dem på banen. Det er mye viktigere enn ordene jeg kan si om hvor mye denne klubben og menneskene her betyr for meg. Jeg må jobbe for å vinne respekten tilbake.

Sportssjef Erik Nevland sier til RA at han overhodet ikke bærer nag – selv om han erkjente at salget ga Viking store utfordringer der og da.

– Du må skille mellom sak og person. Jeg var ferdig med dette straks Joe var solgt.

– Skjønner du at deler av fansen kanskje ikke er helt fornøyde med denne returen?

– Nei, men jeg respekterer det, sier Nevland.

– Som hjemme

For Bell har de siste 24 timene uansett vært en glede. Han peker på at dette føles som å komme hjem til familien. Han gleder seg enormt til høsten og roser måten Viking har bygget på. Kampene har han fulgt hele tiden og kontakten med gamle venner har blitt pleid. Han har stålkontroll på det som skjer i Stavanger.

Selv om han nå tar et steg tilbake, og returnerer til klubben hvor Europa-eventyret startet, ser han ikke på det som noe nederlag.

– Hvorfor fungerte det ikke i Brøndby for deg?

– Det er et vanskelig spørsmål og jeg vil ikke lage noen uvenner her. Samtidig er det slik at jeg har mine klare styrker som spiller. Også noen klare svakheter. Spillestilen fungerte bare ikke for meg.

Bell benekter at returen til Viking handler om muligheten for en gullkamp.

– Akkurat det er underordnet. Mye viktigere er menneskene og klubben. De har jobbet enormt bra. Så tror jeg vi bare skal fortsette med å ta en kamp av gangen nå. Akkurat som laget har gjort før i år.

Best som sekser

Når det kommer til rolle er Bell klar på at det er som sekser han trives best. Der har lite endret seg. All den tid Markus Solbakken er her blir det kamp om den rollen. Krølltoppen fra New Zealand er uansett ydmyk i forhold til veien videre. Han er innstilt på å spille der Viking ønsker ham. Dersom han kan bidra til å styrke laget noen prosent vil han gjøre det – uansett hvor mange det blir.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim ser ikke på rolle som et problem.

– Vi mener Bell og Solbakken kan spille sammen. Når vi bygger opp spillet benytter vi også ofte to seksere i praksis. Så mener vi begge er gode nok og kreative nok til å bidra til at det blir flere assister fra indreløperposisjon enn det har vært til nå.

