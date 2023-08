Adegbenro er tilbake: – Veldig stor forskjell

Stavanger — Det nigerianske angrepsesset skal spille på lån i Viking ut sesongen fra Beijing Guoan. Da han ankom Sola med kveldsflyet fra Amsterdam var gjensynet med Frank Roland og familien, som huset vingen da han kom til Stavanger som 19-åring, svært hjertelig.

Overfor RA legger han heller ikke skjul på at denne overgangen vekker sterke følelser hos ham. Han gleder seg virkelig til å spille i mørkeblått igjen. Han har også familie i byen og en tydelig tilknytning. Det er her han har hatt basen i fotballferiene.

– Dette er jo som å komme hjem, sier angrepsstjernen – og smiler sitt bredeste smil.

Ble utelatt fra troppen

Da Beijing Guoan skulle melde inn troppen sin i sommer ble Adegbenro utelatt. Kina-oppholdet har nok vært lukrativt, men på ingen måte noen stor suksess sportslig.

Skader har satt ham tilbake og kommet på feil tidspunkt. På toppen av det har han også oppholdt seg i et av landene i verden med strengest restriksjoner under pandemien. Tre uker innesperret på et hotellrom alene sier sitt.

– Hva var omstendighetene da du ble utelatt for troppen i Kina?

– Ny trener. Og han ville forståelig nok ha sine spillere inn. Så var jeg skadet da troppen skulle meldes inn også. Da var det nok ikke helt unaturlig at dette skjedde. Det har vært mange skader. Når slike ting skjer er det bedre å komme hjem til familien. Det er det jeg ser på dette som, sier han.

Samtidig peker Adegbenro på at han er helt frisk og fin nå. Han er klar for å bidra for Viking i høst. Så gjenstår det å se hvor langt unna formen han er. Nigerianeren ler litt når RA spør om sist han spilte 90 minutter.

– Det er en stund siden.

Store endringer i Viking

– Kontrastene er ganske store fra det Viking du forlot i 2017 til klubben du returnerer til i 2023?

– Det er veldig stor forskjell! Nå kan jo laget vinne. Jeg ser nesten alle kampene på TV og laget virker veldig bra. Det er sterkt å ligge likt med Bodø/Glimt i toppen. Her har man virkelig jobbet godt.

Hvilken rolle han skal spille for Viking framover gjenstår å se. Trenerne vet hva de får i Adegbenro. En spiller med X-faktoren. En som kan avgjøre kamper alene.

I 2021 banket han inn 17 mål for Norrköping og ble toppscorer i Allsvenskan. Som regel som spiss.

– Men det var mest på papiret. I måten vi spilte på hadde jeg en mye mer fri rolle og beveget meg mye rundt på banen. Jeg kan spille over alt offensivt, men det er nok fortsatt ving jeg er best som.

Kontrakten hans i Kina løper ut desember 2024. Viking har vært klare på at dette lånet er en utmerket mulighet til å bli kjent igjen og finne ut om det også kan bli en mer permanent løsning.

Adegbenro har åpenbart svært godt betalt i Kina og sportssjef Erik Nevland forteller til RA at klubben selvsagt ikke er i nærheten av å betale hele lønnen hans ut denne sesongen.

– Vi betaler en sum for å låne ham, men den er ikke veldig høy. Denne overgangen medfører ikke noen stor risiko for oss, sier Nevland.

Viking har ingen opsjon på kjøp, men Adegbenro selv levner liten tvil når RA spør om det er godt mulig at han nå er hjemme for å bli.

– Det er stor sjanse for at Viking blir neste stopp uansett.

Saken oppdateres …