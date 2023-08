Koker rundt Viking: Utsolgt for drakter

Håpet om det første seriegullet siden 1991, sementert med ti strake serieseirer og klubbrekord, har nærmest skapt euforiske tilstander rundt fotballklubben i Jåttåvågen.

Drømmen lever så til de grader.

Dersom du for eksempel nå har lyst på en mørkeblå drakt blir det vanskelig. Ikke siden cupfinalen i 2019 har pågangen vært større.

– Det er helt utsolgt for drakter. Kanskje er det noen få bortedrakter å oppdrive, sier Lars-Peder Nagel.

Hockeylegenden, som nå er leder for forretningsutvikling i Viking, forteller at påfyll er bestilt.

– Hvilke navn er mest populære bakpå?

– Salvesen, Solbakken, Tripic og Brekalo.

– Hvor mange drakter er solgt totalt i år?

– Jeg er på saken med å sjekke tallene nøyaktig, men har ikke fått alle svar ennå. Skal jeg gi deg en kvalifisert gjetning så snakker vi om et par tusen, sier Nagel - som litt senere slo fast at det dreide seg om 2100 drakter.

– Ikke sett lignende

Også rundt billettsalget til kampene koker det.

Markedssjef Kjartan Salvesen har ikke opplevd lignende tilstander i løpet av sine relativt mange år som ansatt.

Billettene til bortebane rives også bort. Sist uke var det cupfinaletilstander da bortebillettene til kampene mot FKH ble lagt ut for salg.

Markedssjef Kjartan Salvesen i Viking. (Espen Iversen)

Hjemmekampene er blitt reneste eventyr av lyd og hoppende fans. Det drar seg mot utsolgt hver gang nå. Det vil nok bare fortsetter framover også – dersom Viking henger med. Til oppgjøret mot Vålerenga lørdag er det allerede solgt rundt 9000 billetter.

– Vi går for utsolgt igjen og vil tro det er gode sjanser for det. Dette er en lørdagskamp, mye kjekt som skjer i byen og VIF som motstander. De kampene pleier å bli spennende sier Salvesen.

Han peker på at det fundamentet av solgte billetter klubben nå går inn i kampukene med er noe helt annet enn normalen.

– Det er sikkert noe man har opplevd i gamle dager, men ikke siden jeg kom inn i klubben. Tallene er opp med flere tusen og ganske mange prosent.

Dersom Viking mandagene før kamp har solgt i nærheten av 10.000 billetter er det et ganske tydelig tegn.

– Da blir det som regel i nærheten av utsolgt. Slik er det også om det er solgt 9000 på mandagene, sier Salvesen.

[ Viking henter hjem gammel helt ]

«Frykten» sprer seg

Da Viking fylte stadion til randen i årene etter åpningen i 2004 lå et sesongkorttall på over 10.000 i bunnen. Det som på godt engelsk kalles «fear of missing out» lå i bunnen. Høsten 2007 var stort sett alle hjemmekampene til klubben utsolgt og skulle man være garantert orkesterplass til godbitene måtte en ha sesongkort.

Mye har skjedd siden den gangen. Både med Viking og samfunnet for øvrig.

Etter nedrykket i 2017 var fundamentet i bunn helt nede på 3000 – om du legger sammen sponsorer og sesongkortholdere.

Så har det gradvis økt på.

Da klubben som den første i landet byttet ut sesongkort med Viking+-abonnement var grunnfjellet på rundt 4000.

– Nå er det på 5600 om du legger sammen Viking+ og sponsorer. Vi solgte 300 nye plussabonnement bare i august. Folk rigger seg for høsten nå. Det er gøy, sier Kjartan Salvesen.

Han tror definitivt at frykten for å misse godbitene i høst er i ferd med å synke inn – samtidig som han også peker på at abonnementene gir mye større frihet for brukerne.

– 6000–7000 er et hårete mål vi har, sier han.

At klubben kommer tilbake til de elleville tilstandene fra 2007-sesongen tror han ikke.

– Vi bygger stein på stein. Dette er gøy, men samfunnet har også endret seg veldig siden den gangen, sier Salvesen.

[ Denne spilleren har Viking lagt inn bud på ]