Niklas Sandberg hjalp Viking i gullstriden

Lura-karen sørget for 4-0 på overtid da Sarpsborg 08 knuste Tromsø IL 4-0 lørdag kveld. Før det hadde eks-vikingen også stått for målgivende.

– Det er gøy å spille fotball igjen. Jeg gikk hit for å få gode opplevelser og spille mye. Det har vært en god start. Det er et veldig høyt toppnivå på spillergruppa, men vi må få stabilisert det, sa Sandberg til TV 2 etter kampslutt. Resultatet bidrar til at det er en luke mellom toppduoen Bodø/Glimt og Viking ned til bronseplasserte Tromsø.

[ Dette må Oilers forbedre før de spiller i Mesterligaen ]

– Totalen er årsverste, så får vi grave litt i hvorfor det blir sånn. Overall var det en dårlig fotballkamp fra vår side. Det er lenge siden vi har sett sånn her ut på banen. I dag var det en mørk og grå dag, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup til TV 2 etter kampslutt.

Hjemmelaget tok tak i kampen fra start og Mikkel Maigaard satte inn det første etter ti minutter spilt. Like etter sidebyttet kom det andre via Kristian Fardal Opseth, og snaue kvarteret før slutt satte Steffen Lie Skålevik inn det tredje.

På overtid scoret altså Niklas Sandberg, og blåtrøyene kunne til slutt feire sin andre strake seier etter flere svake resultater den siste tiden.

Sandberg gikk fra Viking til Sarpsborg 08 tidligere i august etter å ha fått lite spilletid i mørkeblått. Tidligere i sesongen sørget Lura-karen for et spektakulært frisparkmål borte mot Vålerenga og scoret også på straffe mot Brann i Bergen.

For Tromsø er resultatet et skjær i sjøen. Nordlendingene beholder tredjeplassen i Eliteserien, men ga slipp på muligheten til å spille seg opp i ryggen på Viking og Bodø/Glimt på tabelltoppen.

Helstrups menn har fem poengs margin i begge retninger etter 19 spilte kamper. Sarpsborg er ni poeng bak med én kamp mer spilt.

Sto høyt

Stefan Billborns menn stupte rett i press etter fløytesignalet, og etter ti minutter spill fikk de lønn for strevet. Eirik Wichne drev langs dødlinja og fant Maigaard med en 45 graders pasning. Dansken lurte ballen inn på førsteberøringen forbi landsmannen Jakob Haugaard i Tromsø-målet.

Målet var danskens tredje på to kamper.

Fire minutter etter sidebyttet satt kampens andre. Christophe Psyché rotet bort ballen og Sandberg var plutselig alene gjennom. Sistnevnte spilte ballen uselvisk til Fardal Opseth som satte den enkelt inn i det åpne målet.

Skålevik-mål

I det 76. minutt satt også 3-0-målet i nettet. Tromsø flyttet laget høyere i banen i jakten på mål, men blåtrøyene vant ballen og kontret effektivt. Rafik Zekhnini leverte til slutt et flott innlegg inn i Tromsø-boksen, og Skålevik headet inn kampens tredje.

Tre minutter på overtid serverte Henrik Wendel Meister nok en 45 graders pasning inn i feltet. Denne gangen var det Sandberg som var i enden av den og som fikk æren av å sette inn 4-0.

Sarpsborg vender nå blikket mot Bergen og bortekampen mot Brann neste søndag. Samme dag tar Tromsø imot Rosenborg på hjemmebane.

(©NTB)

[ Kaizers er tilbake ]

[ Frps bompenge-hykleri ]