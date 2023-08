Vikings speaker til angrep på aksjonærene

I en tråd på mikrobloggen X (tidligere Twitter) skyter Jacobsen løs mot eierskapet til klubben med situasjonen akkurat nå som bakteppe. Han ønsker seg langt mer offensive eiere hos de mørkeblå.

Speakeren, som også er kjent som Ap-politiker og tidligere sentral skikkelse i Brodd, peker blant annet på at Viking ikke behøver å selge David Brekalo til nordiske klubber. Han viser til at eierne i Viking AS har råd til å tilføre pengene et salg vil gi til selskapet selv.

«På tide å vise at dere mener alvor med eierskapet i Viking. Og gi Brekalo en gullkampbonus samtidig», er hans oppfordring.

Videre peker han på at Viking bør bli styrket nå. Ikke svekket.

«Hva skal man med privat eierskap om de ikke skal bruke det til å skape triumfer og opplevelser?» spør Jacobsen.

Han peker på at byen bør ta kontrollen av Viking tilbake fra «disse maktbesitterne» og dunker løs med følgende:

«Viking Fotball AS er okkupert av velstående eiere som helst bare vil sole seg i glansen og beholde kontroll over byens mest verdifulle merkevare for knapper og glansbilder».

Undrende Tveteraas

Viking Fotball AS, som forvalter de kommersielle rettighetene til klubben, har over 100 eiere i dag. De to største er Ole Rugland (10,495 prosent av aksjene gjennom Stavanger Investering) og Ove Tveteraas og datteren Kristine via Tveteraas Invest AS (9,409 prosent).

Ole Rugland ønsker ikke å bidra i debatten.

– Jeg har ikke lest det og har ikke noe ønske om å kommentere det, sier Rugland.

Klubbens nest største aksjonær stiller seg samtidig lett undrende til kritikken. Han peker på at han aldri har vært opptatt av å sole seg i noen glans av Viking. Blant annet unngår han konsekvent å la seg avbilde og ønsker i utgangspunktet å holde en svært lav profil. Tveteraas sier han har gjort en innsats for Viking. Ikke for seg selv.

– Jeg kan kun uttale meg fra mitt ståsted som eier og jeg har bidratt i over 20 år til emisjonene (kapitalutvidelsene, journ. anm.). Jeg sto i spissen både etter nedrykket og for å øke varebeholdningen av fotballspillere før høsten som ga cupgullet i 2019. Det var også det som førte til at jeg økte eierandelen og ble nest største aksjonær. Siktemålet med å skyte inn penger i en klubb, er på generell basis, å få klubben til å bli selvgående. At man ikke må selge spillere før det er rett tid. Det har Viking gradvis klart. Det er vi glade for, sier Ove Tveteraas.

Han peker på at en selvgående fotballklubb ikke har bruk for tilførsel av penger og kan slett ikke se at Viking har det i dagens situasjon.

– I lys av det stiller jeg meg lett undrende til Jacobsens uttalelser.

Både Ove Tveteraas og datteren Kristine tar likevel utbruddet til klubbens speaker med et lite smil.

– Vi synes utvilsomt at Jacobsen er en underholdende speaker selv om vi ikke er enige med ham i dette, understreker de.

Ove Tveteraas peker på at han har stor respekt for aksjonærene i Viking – etter at de i svært varierende tider har bidratt til å skyte inn penger i klubben.

– Det handler om å sette Stavanger på kartet. Våkne med en god følelse på mandagene etter å ha banket andre lag. Jeg føler vi er i høstingsfasen som aksjonærer nå og har veldig god samvittighet, sier Ove Tveteraas.

– Det klareste beviset er at Viking nå kan ha is i magen med tanke på salget av David Brekalo, sier datter og tidligere styremedlem Kristine Tveteraas. Hun sitter nå som medlem i valgkomiteen.

– I et større bilde – hvor mye er attraktiviteten redusert for investorer i norsk fotball – all den tid fotballtinget har bestemt at medlemmene skal styre alt rundt det sportslige?

– Selv om bestemmelsen ble tatt er det et samspill mellom klubber og aksjeselskap uansett. Det beste eksempelet er den situasjonen man er i akkurat nå i Viking. De to styrene spiller sammen. Økonomi er også selvsagt i bildet. Du kan ikke kjøre buss uten å ha motor baki. Det er umulig å skille de to tingene. Det er min følelse, sier Ove Tveteraas.

– Frittalende herremann

Øyvind Jacobsen, som også har fortid som RA-journalist, gjør for øvrig speakerjobben hos Viking uten å ta betalt for det. Han er kjent for å være frisk i framstillingene når han mener noe. I fjor boikottet samme Jacobsen et knippe av hjemmekampene på høsten fordi han irriterte seg over at Viking 2 sine disposisjoner gikk ut over Brodd og andre lokale lag i 3. divisjon.

– Hva tenker du om at speakeren deres går til et såpass grafisk angrep på Vikings eiere?

– Vi i Viking er klare over at Øyvind Jacobsen er en frittalende herremann. Det har han vært i en årrekke. Noen ganger blir engasjementet hans for Viking veldig synlig i det sosiale mediebildet. Det er først og fremst beundringsverdig. Så kan du alltids diskutere uttrykksform og timing, sier daglig leder Eirik Bjørnø.

– Jeg velger å tro at Øyvind sier det litt med glimt i øyet – og litt for å skape en diskusjon i debattfora og rundt kaffebord i byen.

– Er du redd for at eierne, som faktisk har lagt igjen ganske mange kroner over tid i klubben, kan reagere?

– Det er klart at meningene til Øyvind er tydelige her. Vi i Viking er utrolig takknemlige for bidragene for våre eiere har gitt gjennom over 20 år. Både for å bygge arenaen, noen redningsaksjoner og for at klubben er hva den er nå. De var avgjørende for å komme gjennom et nedrykk og de la til rette for opprykk. Eierne har bidratt fenomenalt over mange år. Nå har vi en økonomi som gjør at vi i større grad står på egne bein. Så står Øyvind og alle andre fritt til å mene om Viking, sier Bjørnø.

Skulle ønsket seg mer trøkk

Til RA sier Øyvind Jacobsen følgende om tiraden han serverte på X/Twitter tidligere denne uken:

– Dette er sagt med et skråblikk og satt på spissen fra min side. Men det er klart at når så mange tunge pengefolk er inne skulle man ønske at de var villige til å ta litt mer risiko for at byen skal få det gullet, og de tilhørende opplevelsene, vi har tørstet etter i 30 år. Det handler ikke bare om å gå inn med penger, men også å være villige til å ta risiko på vegne av selskapet. Blant annet på større bruk av egenkapital, sier Jacobsen.

Han erkjenner at ingen kan kreve at de skal gjøre som han ønsker.

– Bare håpe på det. Jeg har full respekt for at de kan gjøre hva de vil med sitt eierskap i Viking når de er i situasjonen de er – akkurat slik jeg kan mene hva jeg vil som supporter av Viking. Så er det mange gode folk blant aksjonærene. Men om de satt seg sammen og ble enige om å virkelig gå for det i noen år, tror jeg de hadde fått det til.

Jacobsen stiller også spørsmål om det er bærekraftig å være et norsk topplag uten kapitaltilførsel når salg av spillere ligger som en forutsetning.

– Jeg vil også poengtere at jeg har sansen for Tveteraas. Dette er noen av de som har bidratt mest. Min frustrasjon går på gruppen samlet. Jeg skulle ønske det var mer trøkk og vilje til større forbruk på Viking, avslutter Øyvind Jacobsen.

