Felt O kjøper opp hjemmebillettene før bortederby

Å følge Viking på bortebane har blitt en svært populær øvelse de siste årene. Denne sesongen har det tatt fullstendig av med et lag i gullkampen.

Den enkleste løsningen for å komme seg på bortekamp med Viking er rett rundt hjørnet med derbyet mot FKH drøye tre uker unna. Og det har ikke gått ubemerket hen hos fansen.

Da billettene til bortefeltet ble lagt ut ble de regelrett revet bort.

Viking-fansen lot seg likevel ikke be to ganger og umiddelbart begynte de å kjøpe opp hjemmefeltene rundt borteseksjonen i stor stil.

– Jeg kan melde om kaos på størrelse med en cupfinale, sier Vikings supporterkoordinator John Magne Danielsen til RA.

At FKH har gitt så mange billetter til Viking medførte heftig debatt i sosiale medier. FKH-fansen var i utgangspunktet ikke godt fornøyde med at Viking skulle få en såpass stor andel av den totale kapasiteten på Haugesund stadion. Denne er i på rundt 9000 plasser. Regelverket sier at klubbene i Eliteserien er forpliktet til å gi fem prosent av totalen til bortelaget.

Det er et berettiget er et håp om å sette tilskuerrekord for et rogalandsderby mot Viking. Denne er ifølge Haugesunds Avis på 7002 og stammer fra 2014.

Da Viking-fansen fortsatte med å kjøpe opp hjemmebilletter ble så hele billettsalget til kampen stengt en periode. FKH-sjef Martin Fauskanger uttalte først til HA at det ikke ville nytte for Viking-fansen å kjøpe billetter til hjemmeseksjonene. De ville bli bortvist til borteseksjonen, eller i verste fall utvist dersom det er utsolgt.

Til RA modererte han seg likevel noe på det siste punktet og avviser at det er billettkaos.

– Ikke kaos her. Utsolgt på borteseksjonen. Vi utvidet fra de pålagte fem prosentene (480 stk.) til 1500 opprinnelig som tribunen er godkjent for. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker, og for å skape enn god opplevelse for alle oppmøtte bortetilskuere, valgte vi å redusere denne til 1200. Vi er klar over at det kommer til å være bortesupportere på hjemmeseksjonen slik som etterspørselen er i Stavanger nå, men da tillates det ikke supportereffekter eller utagerende oppførsel. Vi gleder oss til kamp, skriver han til RA i en SMS.

– Hvor mange billetter vil du anslå at dere kunne solgt til Viking-fans med pågangen som er?

– Sikkert 2000–3000 billetter, sier Fauskanger.

