Avslo rekordbud: Dette sier Brekalo selv

FC Midtjylland, som eies av Danmarks rikeste mann Anders Holch Povlsen, virker fast bestemte på at de vil ha Vikings stopperkjempe.

Det innledende budet, som kom etter kampen mot Stabæk søndag, skal ha vært på rundt 25 millioner kroner.

RA har opplysninger på at det andre budet var på rundt 35 millioner kroner.

– Jeg kan ikke si så mye mer enn at vi har fått et bud nummer to på ham, men det er blitt avvist på direkten, sier sportssjef Erik Nevland til RA.

Det var Aftenbladet som først omtalte det andre budet.

Selv har Brekalo lenge vært klar i talen på at han drømmer om å spille i en av de fem store ligaene i Europa. I så måte er ikke dansk Superliga et naturlig stoppested.

– Kan en klubb som Midtjylland trigge deg, eller er dette litt i samme gate som Besiktas-interessen?

– Jeg er komfortabel med at min agent og klubben holder meg underrettet om mulighetene og gir meg råd om hva de mener er best for meg i framtiden. Ut over det ønsker jeg ikke å tenke så mye på det, svarte Brekalo på SMS til RA mandag kveld.

Samtidig som danskene fortsetter å prøve seg spekuleres det nå også i slovensk media om at den engelske Championship-klubben Coventry er på ballen og forbereder et framstøt.

Erik Nevland bekreftet mandag til RA at han hadde hørt om interesse fra klubben, men at det ikke var kommet noe konkret fra denne kanten.

Samtidig er det nok liten tvil om at England er noe som kan trigge stopperkjempen. Han har aldri lagt skjul på at det er en drøm.

Selv om Coventry spiller på nivå to er det en stor nærhet til Premier League. Både i form av muligheter for opprykk og at du kommer i søkelyset til storklubbene. Coventry skiftet også eierskap tidligere i år og er nå gjeldfrie etter år med problemer.

– Håper dere i Viking på en budkrig nå – slik at mulighetene er bedre for å gjøre en avtale som først løper fra 1. januar? Om noen går med på det vil de jo også vise Brekalo at de tenker langsiktig med ham?

– Det er ikke en mulighet vi har sett på og jeg liker ikke å spekulere. Vi forholder oss til det som er konkret, sier Erik Nevland.

Han er like klar i talen som alltid.

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker at David skal bli her ut året. Så kan selvsagt mye skje nå.

Saken oppdateres …