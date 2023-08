Sa nei til nytt Brekalo bud - skal ha kommet fra dansk klubb

Mandag formiddag meldte både Aftenbladet og Nettavisen at et nytt bud har kommet og sportssjef Erik Nevland bekreftet til førstnevnte at det er avvist.

Ifølge Nettavisen skal det være den danske Superligaklubben FC Midtjylland som har kommet på banen og lokket med over 25 millioner kroner.

Laget ligger på 4. plass i ligaen og har store økonomiske muskler i ryggen. Hovedeierskapet i klubben ble nylig overtatt av Anders Holch Povlsen. Han er ingen hvem som helst, men Danmarks rikeste mann. Milliardæren har alle planer om å sikte høyt og klubben spiller også kvalifisering til European Conference League.

Klubben solgte nylig Gustav Isaksen til Lazio for rundt 140 millioner kroner og betalte for litt siden 40 millioner for tidligere Viking-stopper Sverrir Ingasson.

