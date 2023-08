Avslørte mangler i trenernes verktøykasse

De stanget og stanget. Stabæk lå kompakt i 5-4-1 og tok bare et lite utvalg av overgangsmulighetene. Uten det røde kortet er det ikke sikkert det ville blitt tre nye poeng.

Dette scenarioet vil møte et gulljagende Viking stadig oftere framover.

For spesielt ett nøkkeltall fanget min oppmerksomhet mot Stabæk. En ballbesittelse på 79 prosent til Viking er nesten et uhørt høyt tall.

Det er verdt å gå litt mer i dybden rundt tematikken – fordi det er nærliggende å tro at tallene kan bli høye i de siste elleve kampene også.

Motstanderne er, med rette, livredde Vikings offensive kvaliteter. Det nytter ikke bare å markere ut Zlatko Tripic mer. Det gir bare rom til andre. Skal angrepsrekken til Viking stanses er som regel det mest effektive å legge seg kollektivt lavt og kompakt.

Det er en klar trend i moderne fotball at ballbesittelse blir vektlagt. Kanskje i overkant mye om en skal støtte seg på empiri og de fleste spilleres egentlige ferdigheter. Forskning viser at en bør ha ballen et godt stykke over 60 prosent før ballinnehav gir en markant effekt på resultatene.

Det snakkes ofte om at et lag fortjente å vinne fordi de «dominerte» kampen. Men er det ikke laget som skaper flest store sjanser som egentlig dominerer? De siste store mesterskapene underbygger det. De har vist at det ikke nødvendigvis er stor sammenheng mellom resultat og ballbesittelse.

Det er med andre ord ingen automatikk i at Viking skal kunne produsere nok sjanser og score de nødvendige målene fordi de har mye ball. Spill mot etablert forsvar er noe de har trent mye på de siste årene, men de har ikke kommet like langt som Bodø/Glimt på området. Prosessen med å utnytte det er ikke like automatisert.

Mot Stabæk produserte Viking likevel mer enn nok til at målet burde kommet tidligere. Spesielt Lars-Jørgen Salvesen luktet i luften.

Det varte og rakk. Trenerne måtte til slutt nok en gang prøve å tvinge fram målet ved å ta smarte grep. Fire vinger på banen samtidig – for å kunne utfordre én mot én. Inn med stopper Viljar Vevatne som en slags Jostein Flo i feltet. Det ble svaret søndag.

Selv om Viking nok en gang vant til slutt var verktøykassen til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim merkbart tynnere uten Niklas Sandberg – og spesielt målsniken Birkir Bjarnason.

Når et lag stanger mot en lav motstander er det i praksis to måter å bryte gjennom på. Det kan gjøres kollektivt. Via avtaler og stort nok posisjonelt og tallmessig overtak – som igjen gir en økt risiko for overganger mot fordi så mange spillere kjøres fram

Det andre alternativet handler som regel om bryte ned dype motstandere via spisskompetanse hos enkeltspillere.

Slik stallen til Viking ser ut ti dager før overgangsvinduet lukker skriker den etter en fysisk sterk indreløper med mål i kroppen. Kanskje en som kommer bakfra og stanger inn en heading. Aller mest håper jeg likevel de finner en skikkelig distanseskytter!

Om angrepene dine stanser opp i en mur på 20 meter er det uvurderlig å ha noen i laget som faktisk kan score, eller tvinge fram returer, fra distanser på 20–30 meter.

Den typen skytter er ingen av de tre vanlige sentralt på midten i nærheten av å være – selv om Markus Solbakken traff ufattelig bra i to kamper på rad før Stabæk. At Solbakken faktisk gjorde det setter bare to streker under viktigheten.

Når Erik Nevland og co. skal se etter forsterkninger på midten – slik det er signalisert – kan det være smart å søke slik spisskompetanse. Sett den helt på toppen av kravspesifikasjonene.

Så er det bare å krysse fingrene for at Markus Solbakken og David Brekalo blir værende.

Det er selvsagt det mest essensielle av alt for at drømmen skal leve videre.

