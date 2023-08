Vikingbørsen: Redningsmann og best igjen

5

Patrik Gunnarsson

Ble stående ganske kald i lange perioder mens Viking trillet ball. Faktisk så lite å gjøre at det ikke var enkelt å vurdere ham. Klasse da han demonstrativt imiterte uthalingen av tid hos kollega Petterson på tampen.

5

Herman Haugen

Fint initiativ og et lavt farlig innlegg etter 18 minutter. Havnet på feil fot da Stabæk rullet opp Viking etter 22 minutter. Det kunne blitt farlig. Misbrukte en stor sjanse på bakre stolpe etter 53 minutter. På det jevne. Litt upresis noen ganger.

7

Sondre Langås

Havnet ut av posisjon da han støtte på en god Stabæk-sjanse etter 22 minutter. Stanset en overgang med sin fart like etterpå på suverent vis. Fikk et mål annullert etter 54 minutter. Kastet seg inn for å score på en corner etter 63 minutter, men kolliderte med stangen. Meget solid debut. Viser at han har nivået og vel så det.

8

David Brekalo

Suveren da han løpte opp Kevin Kabran og ledet han bort fra mål etter 41 minutter. Kongen defensivt som alltid og mer eller mindre feilfri. Nydelig stupheading i mål på 1–0 etter 89 minutter. Nok en gang Vikings beste.

7

Shayne Pattynama

To meget viktige blokkeringer defensivt på en farlig overgang etter 28 minutter. Nydelig innlegg på bakre til Salvesen etter 48 minutter. Faktisk en meget god kamp. Spesielt defensivt hadde han full kontroll.

4

Patrick Yazbek

Gult kort for å stanse en overgang etter 25 minutter. Fikk det ikke helt til å flyte offensivt og fant aldri rom til å løpe i. Ikke helt hans kamp og var litt i fare for det røde på overganger. Ut etter 62 minutter.

6

Markus Solbakken

Ballsikker og god i gjenvinning som alltid. Laget et par smarte frispark for å stanse overganger før pause. Slet mer med å finne hullene framover i banen, eller skuddholdene, denne gangen. Likevel nok en solid kamp.

5

Harald Nilsen Tangen

Snurret av forsvaret til Stabæk på nydelig vis etter ti minutter, men skuddet gikk dessverre høyt over. Meget bra initiativ da han dro seg inn i feltet og skjøt/la inn etter 53 minutter. Ble taklet av Lucca i situasjonen hvor Stabæk-spilleren fikk rødt kort.

4

Sander Svendsen

Veldig lite involvert før pause, bortsett fra enkelte gode touch. Slet med å finne rommene. Mente han burde hatt straffe etter 54 minutter, men det ble avblåst for offside. Godt skuddforsøk etter 62 minutter. Flyttet ned som indreløper da Viking skulle jage mål. Ikke hans beste kveld.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Farlig heading som Pettersson så vidt fikk fingrene på etter sju minutter. Skudd like utenfor, etter et innøvd trekk på frispark, etter 31 minutter. Misbrukte en god sjanse på hodet etter 48 minutter og det samme etter 67 minutter. Kom til sjansene, jobbet hardt, men slet med å omsette dem denne gangen.

6

Zlatko Tripic

Strøkent innlegg på hodet til Salvesen etter sju minutter. Mente han burde hatt straffe etter 53 minutter, men dommer var ikke enig i at det var holding i feltet. Livlig og engasjert. Denne gangen fikk han likevel ikke helt hull på det offensivt.

Innbyttere:

Sondre Bjørshol

Inn etter 62 minutter for Haugen. For kort tid til å få karakter. Nydelig målgivende til Brekalo på 1–0.

Nicholas D’Agostino

Inn etter 62 minutter for Yazbek. For kort tid til å få karakter. Skudd utenfor etter 72 minutter. Fikk en god sjanse etter et innlegg etter 76 minutter, men skjøt rett på keeper.

Edvin Austbø

Inn etter 75 minutter for Harald Nilsen Tangen. For kort tid til å få karakter. Inn i en uvant rolle som indreløper.

Viljar Vevatne

Inn etter 84 minutter for Svendsen. For kort tid til å få karakter. Inn som targetspiss for å jage mål! Nære etter 87 minutter.

---

FAKTA

Eliteserien, fotball

Viking – Stabæk 1-0 (0-0)

14.256 tilskuere.

Mål: 1-0 David Brekalo (89).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Patrick Yazbek, Viking, Jonatan Lucca, Mushaga Bakenga, Stabæk.

Rødt kort: Jonatan Lucca (71), Stabæk.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Sondre Bjørshol fra 62.), Sondre Langås, David Brekalo, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek (Nicholas D’Agostino fra 61.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Edvin Austbø fra 74.) – Sander Svendsen (Viljar Vevatne fra 83.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Stabæk (3-2-3-2): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Nikolas Walstad – Tobias Pachonik, Aleksander Andresen – Herman Geelmuyden (Keegan Jelacic fra 90.), Jonatan Lucca, Gaute Vetti (Simen Wangberg fra 63.) – Kevin Kabran (Rasmus Eggen Vinge fra 63.), Mushaga Bakenga (Fredrik Krogstad fra 73.).

---