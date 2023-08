– Han ga meg en enorm trygghet

Stavanger — Stabæk gjorde nøyaktig hva alle ventet på SR-Bank Arena. Lars Bohinens menn parkerte bussen med fem bak, halte ut tiden, var kyniske og tok et lite utvalg kontringer. De gangene det skjedde var den enorme farten til Sondre Langås svært god å ha. Trønderen, som kom fra Ranheim nylig, var et eneste stort smil etter at David Brekalo avgjorde på dramatisk vis.

– Dette var bare utrolig kult! Helt vilt å høre lyden av fansen, sier en glisende Langås til RA.

22-åringen ble ropt opp som banens beste av speaker Øyvind Jacobsen på slutten av kampen. Det var han likevel ikke enig i.

– Jeg mener noen andre burde fått den prisen. Spesielt i første omgang ga jeg bort ballen altfor mange ganger i farlige posisjoner.

Fullroser makkeren

Han er ikke i tvil om at det kunne gått verre uten kollega David Brekalo (24) ved sin side.

– Det er veldig fint å spille sammen med ham og han gir trygghet. Et par ganger der reddet han meg definitivt.

– Dette må vel uansett ha vært en deilig bekreftelse på at du holder nivået i Eliteserien – nærmest på direkten?

– Jo da, men jeg har hatt en måned på meg her nå. Stegene har jeg tatt ganske raskt og det er selvsagt gledelig, sier Langås.

David Brekalo reddet forresten ikke bare makker Langås mot Stabæk. I en kamp hvor Viking stanget og stanget var det den slovenske landslagsmannen som til sist bestemte seg for å avgjøre.

Etter 89 minutter stormet han opp i angrep og satte fart mot første stolpe. I beste spissånd stupheadet han innlegget fra Sondre Bjørshol i mål. Over 14.000 ble sendt til himmels, seiersrekken forlenget og den delte tabelltoppen forble intakt på mest dramatiske vis.

– Jeg ventet egentlig en lav ball fra Bjørshol. Så løftet han den litt. Jeg kunne tatt den med foten, men bestemte meg raskt for at det var lettere med hodet. Jeg tror muligens den var innom en motspiller også, sier Brekalo.

Det tok fullstendig av da David Brekalo avgjorde i siste minutt mot Stabæk. (Carina Johansen/NTB)

Selv om han er mest kjent for å rydde opp bakover er han også definitivt en trussel bakover. I barndommen spilte han litt spiss og det er ingen tvil om at fysikken og viljen hans gjør ham utrolig vanskelig å stanse.

– Så var jeg litt skuffet over at ingen av de sju cornerne før målet landet på meg.

Ikke nye bud

Da ballen gikk inn i nettet sendte han byen i en slags kollektiv ekstase. Drømmen lever i beste velgående. Brekalo, som til stadighet ryktes bort i løpet av kort tid, kjenner godt på mekanismene i Stavanger nå. Derfor var han også ekstra glad.

– Vi henger med i kampen om førsteplassen på tabellen. Og jeg mener vi skal ha alle planer om å forbli i den posisjonen. Da må du vinne slike kamper. Derfor var også det målet litt ekstra. En utrolig følelse. Fordi det betød så mye for så mange mennesker, sier en smilende Brekalo.

Ifølge daglig leder Eirik Bjørnø har det fortsatt ikke kommet noen nye bud på noen. Sjansen for at Brekalo forblir i Viking ut sesongen er til stede med elleve dager igjen før overgangsvinduet lukker.

Sloveneren har lenge vært klar i talen på at det langt fra er noen krise om det skjer. Vikings ønske er å sitte på de spillerne som er i klubben nå – og kanskje plusse på litt.

Mot Stabæk så en at det kanskje ikke er så dumt – etter at poengspillerne Birkir Bjarnason og Niklas Sandberg forsvant. Viking har ikke like mange jokere på benken. Både David Brekalo og trener Bjarte Lunde Aarsheim erkjenner at en type som Bjarnason fort hadde spilt en rolle mot en motstander som parkerte bussen slik Stabæk gjorde.

– Jeg skal ikke legge meg opp i hvilke typer vi bør hente, men jeg håper klubben henter én eller to forsterkninger før vinduet stenger, sier Brekalo.

– Også fordi det vil styrke oss på trening. Der har det vært en voldsomt konkurranselyst lenge og jeg tror det er en nøkkel for å holde det oppe, sier matchvinneren.

Det er fotballfeber i Stavanger. Slik så det ut da Felt O ankom stadion før kampen i samlet marsj. (Carina Johansen/NTB)

Trener Bjarte Lunde Aarsheim smilte også godt etter tålmodighetsprøven. Viking hadde flere gode sjanser, men fikk ikke ballen inn. Til sist tok trenerne grep. Kampen ble avsluttet med fire vinger på banen samtidig. Og Viljar Vevatne som spiss. Sammen med det røde kortet til Stabæk ble det nok kaos og trykk til at vinnermålet kom.

– Tanken var at vingene har evnet til å utfordre. Vevatne er på sin side utrolig farlig i offensiv boks, sier treneren – som også fullroste sin nykomponerte stopperduo.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Viking – Stabæk 1–0 (0–0)

SR-Bank Arena, 14.256 tilskuere.

Mål: 1–0 David Brekalo (89).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Patrick Yazbek, Viking, Jonatan Lucca, Mushaga Bakenga, Stabæk.

Rødt kort: Jonatan Lucca (71), Stabæk.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Sondre Bjørshol fra 62.), Sondre Langås, David Brekalo, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek (Nicholas D’Agostino fra 61.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Edvin Austbø fra 74.) – Sander Svendsen (Viljar Vevatne fra 83.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Stabæk (3-2-3-2): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Nikolas Walstad – Tobias Pachonik, Aleksander Andresen – Herman Geelmuyden (Keegan Jelacic fra 90.), Jonatan Lucca, Gaute Vetti (Simen Wangberg fra 63.) – Kevin Kabran (Rasmus Eggen Vinge fra 63.), Mushaga Bakenga (Fredrik Krogstad fra 73.).

---