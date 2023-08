Tripic: – Avgjørende for klubbens framtid

Stavanger — Lyngdølen har hatt en sesong som nesten ikke kan beskrives som noe annet enn enorm. 15 målpoeng på 17 seriekamper er tall det lukter svidd av. Samtidig har Viking som lag kjørt på. Som et godstog uten bremser de siste ni kampene. Resultatet er delt tabelltopp med Glimt og uante muligheter.

Disse vil så gjerne Tripic gripe med begge hendene i høst. Han brenner etter å gjøre drømmene virkelige. Samtidig er han like pragmatisk som alltid.

Zlatko Tripic håper av hele sitt hjerte at Eirik Bjørnø og Erik Nevland treffer på avgjørelsene om kjøp og salg de neste to ukene. (Espen Iversen)

Når RA utfordrer ham på hva som må holdes ved like i spillet for å fortsette rekken – og hva som kan bli bedre – svarer han følgende:

– Jeg tror vi kan bli enda mer effektive. Score tidligere i første omgang etter å ha hatt trykk på motstanderne. Litt den inngangen vi hadde mot Bodø/Glimt kunne vi hatt oftere. Da tror jeg det vil bli utrolig vanskelig for motstanderne å kunne snu kampene. Vi har en god go i gruppen nå. En selvtillit og flyt som det er viktig å ta vare på. Så må vi holde folk i form, sier Tripic – før han serverer hovedretten uoppfordret:

– Det aller, aller viktigste – og nå snakker jeg ut ifra mitt perspektiv – er å beholde denne spillergruppen. De neste to ukene er avgjørende for klubbens framtid. I alle fall dette året. Så vet jeg at det ikke er jeg som styrer dette, men det er mitt store ønske at vi beholder denne gjengen. Kanskje kan vi også få inn én eller to til, men å beholde de som er her er det viktigste. Da vet jeg at vi har en veldig spennende høst i vente.

Bananskall

Dersom drømmen om gull skal få ytterligere påfyll vil det hjelpe med tre nye poeng og seier mot Stabæk søndag. Ti på rad er på papiret veldig innen rekkevidde. Viking er i tidenes form. Stabæk har kun tatt to poeng i tidsrommet Viking har sikret 27. Det er formlaget mot det svakeste laget statistisk av alle i denne perioden.

– Snakker vi om tidenes bananskall her?

– Nei. Jeg tror ikke det. Vi skal selvsagt konsentrere oss mest om oss selv. Vi vet at vi møter et lag som kjemper i bunnen og har hatt en dårlig periode. Det er lag som er tøffe å møte. Vi merket utfordringen da vi møtte Aalesund. Det er lag som kommer hit for å kjempe. Prøve å bryte vårt spill og vårt spillemønster. Vi må ha høyt balltempo, spille med selvtillit og være tålmodige. Vi kommer til å ha mye ball og vil styre. Men det blir en hard kamp. Vi må virkelig inn i krigen her. Det blir mange dødballer og mange dueller, spår Tripic.

30-åringen er selv kjent for sin kynisme. Måten han satte seg ned på etter elleve minutter mot Brann ble debattert bredt nasjonalt. Samtidig fungerte det. Stabæk vil garantert prøve noe av det samme. Slik er fotballen blitt.

– Ja. Vi møtte det borte mot dem også. Da satte de opp for å slå langt på alle dødballer og brukte tid. Vi må ta de fightene og ikke slippe inn mål. Så må vi få tempo på ball og slite dem ut. De må spilles ut av sin struktur. Nå har de hatt en helg fri og trent godt. Vi er forberedt på en veldig tøff kamp her.

Selv er Tripic en av spillerne som oftest avgjør de tette duellene og dukker opp for de store øyeblikkene. Aldri har det skjedd oftere enn nå.

Aldri vært bedre

– Har du vært bedre noen gang?

– Nei. Jeg er i min beste form noensinne og leverer godt. Som jeg har sagt før er nøkkelen at jeg har vært skadefri over tid og har fått trent godt. Det har gjort at jeg har fått spille mye fotball. Jeg føler meg klar og i god form. Nå gjelder det bare å fortsette. Jeg har lyst til å fortsette med å levere mål og målpoeng. Det viktigste er likevel at laget fortsetter med å vinne masse fotballkamper.

Tripic er den store helten i Stavanger. I klubbens lange historie er det ikke mange som har hatt en status på nivå med Lyngdølen. Da skal man nærmest tilbake til legendene på 70-tallet. Det er liten tvil om at hovedpersonen trives og drar energi fra å være i hovedrollen og rampelyset. Det er åpenbart at han trives i settingen. Samtidig er fotballen internasjonalt i endring. Pengene sitter stadig løsere og lønningene stiger. Med inntoget av Saudi Pro League er utsiktene for enorme lønninger og overgangssummer også på vei opp for mer voksne spillere.

– Det bys nå etter ryktene på 33 år gamle Amahl Pellegrino i Glimt. Han er mye eldre enn deg. Hva skjer om det plutselig dukker opp et lukrativt tilbud fra Saudi-Arabia, eller lignende, på tampen av karrieren?

– Det får vi eventuelt ta når den tid kommer, men jeg trives så godt her og har det fint. Nå har jeg lyst til å få noe skikkelig spennende med Viking i år. Det er det jeg konsentrerer meg om nå. Så har man sett at det har skjedd større ting i fotballen. Mye kan skje. Jeg er i god form, men akkurat nå befinner jeg meg på en veldig fin plass der jeg er, slår kapteinen fast.

Rekordras

En av suksessfaktorene i år er at alle i Viking har levd i nuet. De tenker utelukkende på neste kamp. Tabellen styres konsekvent unna som tema. Samtidig lyser den selvsagt opp hjemme i godstolen når spillerne tar på TV-en. Drømmer de ikke litt selv også?

– Selvsagt vet vi hvordan tabellen ser ut, men vi har klart dette bra i lang tid nå. Disse spørsmålene har kommet ofte i det siste. Det vi har klart nå er å sette oss selv i en veldig god posisjon. At vi har vunnet så mange kamper nå er ikke tilfeldig. Vi har vært gode over tid. Det er det viktigste. Vårt bunnivå har vært bra – og ikke så vanvittig dårlig som noen ganger tidligere, sier Tripic – og fortsetter:

– Alle kampene er helt ulike. Vi vil møte et helt annet kampbilde nå enn hjemme mot Bodø/Glimt. Alle slike utfordringer må vi møte og derfor er det viktig å ta en kamp av gangen. Vi vet at det er mange poeng å spille om enda.

– Hvor langt framskreden må sesongen være før dere kan begynne å snakke om tabellen?

– Vent til runde 29. Da skal jeg svare mer konkret, sier den nybakte pappaen – og ler godt.

Mange kamper skal spilles før den tid og en av nøklene for å ta poeng i høyt tempo i år har vært innbytterne. Ti scoringer har det blitt fra disse. Det er soleklart mest i serien, med nest beste lag på fire. Samtidig er Viking laget som har benyttet færrest spillere i Eliteserien i år med 20.

– Hvordan tolker du det litt sære tallet?

– Jeg synes det er en utrolig tillitserklæring på at de som har kommet inn har gjort jobben sin seriøst. De har tatt vare på sjansene når de har fått dem. De elleve som starter er heldige og privilegerte som får spille. Så sliter vi ofte ut motstanderne etter rundt 60 minutter. Da kommer det som regel inn friske bein og friske hoder som gjør både gode innhopp med tanke på mål – men også på å tette igjen kamper ved behov. Det er en utrolig god kultur vi har i gruppen nå som jeg mener skiller oss litt fra andre lag. Det er en av våre aller største styrker og derfor tror jeg også vi er såpass høyt på tabellen.

– Dere har satt klubbrekord i antall strake seirer og kan ta en røys andre innen kort tid. Tenker dere på det noen gang?

– Nei. Vi vet at vi har vunnet noen på rad og har satt en klar klubbrekord. Så vet vi at det er veldig mange rekorder der som nå kan tas også, men vi tenker ikke på det.

Å snakke om seirer er fint, men Tripic har også lyst til å si litt om tap avslutningsvis.

– Nå er det viktig at den dagen vi ikke vinner, og den kommer den også, så må vi ikke få panikk. Vi må nullstille. Vite at det kommer en ny kamp raskt og komme tilbake på vinnersporet. Det blir det aller viktigste i høst.

