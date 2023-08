Klar for debut: - Vil ikke fungere

Stavanger — Djibril Diop fikk sitt fjerde gule kort for sesongen mot Lillestrøm borte sist og det betyr at Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim må gjøre endringer i midtforsvaret som har fungert så godt den siste tiden.

På torsdagens formasjonsøkt tydet det meste på at det blir nyinnkjøpte Sondre Klingen Langås som starter mot Stabæk søndag. Om trenerne står ved det valget er det kanskje ikke så overraskende. Den lynraske lysluggen, som kom fra Ranheim da overgangsvinduet åpnet, vil høyst sannsynlig passe perfekt i et kampbilde hvor Viking har mye ball og Stabæk kontrer. Selv er han mer enn klar om sjansen byr seg.

– Jeg gleder meg veldig om det blir slik. Da vil jeg gripe sjansen, sier mannen som fikk sin offisielle debut med noen minutter på tampen mot LSK.

Glidd fint inn

Langås føler han har glidd fint inn hos de mørkeblå.

– Det er lett å spille med denne gjengen. Jeg har fått en god innføring i hvordan klubben spiller nå – både defensivt og offensivt.

– Hva skiller Kåre Ingebrigtsens 4-3-3 og Vikings?

– Defensivt er det ikke store forskjellene. Offensivt er det litt annerledes. Viking bygger opp spillet forskjellig og har også mer ball, sier Langås.

– Mange trenere prøver ofte å spille mot det usikre leddet for å finne hullene. Du er uprøvd på dette nivået og ny. Tror du det vil kunne skje søndag?

– Det kan sikkert bli et scenario, men da vil de fort finne ut at det ikke fungerer.

– Det sitatet vitner om en viss selvtillit?

– Jeg har det, sier en glisende Langås.

Han erkjenner samtidig at det åpenbart er forskjeller på Eliteserien og OBOS-ligaen også. Dette er et nytt nivå.

– Du merker godt at det er forskjell på treningsøktene, men jeg har vært her en måned nå og føler jeg har kommet greit inn i det.

Langås ble hentet inn for det som skal være to-tre millioner slik at Viking er i forkant ved spillersalg. Skaden til Gianni Stensness, som er ute i ni måneder med avrevet korsbånd, spilte også åpenbart inn.

– Forventer du å få sjansen mer permanent på direkten om David Brekalo selges – eller venter du at klubben da hiver noen millioner på bordet for et mer etablert alternativ?

– Jeg har ikke tenkt så mye over det. Håpet mitt er først å fremst at jeg kan få muligheten til å lære av David ut denne sesongen. Om jeg skulle få sjansen ønsker jeg selvsagt å gripe den, sier Langås.

Lynrask

Trener Morten Jensen sier følgende når RA lurer på om Langås er klar for å starte på dette nivået:

– Tiden vil vise om han er det. Det blir han eller Viljar Vevatne fra start mot Stabæk. Vi har ikke tatt ut laget.

Han er en av Norges raskeste midtstoppere. — Morten Jensen

Samtidig er det liten tvil om at fart kan bli ekstremt viktig i det forventede kampbildet. Forskjellene mellom de to er store på det området. Jensen peker også på det åpenbare. Trønderen er lynrask.

– En av Norges aller raskeste midtstoppere.

Samtidig vil han ikke spekulere for mye i forhold til om han er klar for å starte kamper for et gulljagende Viking.

– Han må få noen kamper under beltet nå, men har klart seg bra i treningshverdagene, sier Jensen.

