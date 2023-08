Supportersjefen forbløffet over at det ikke er utsolgt alt

Stavanger — Viking har klint til med ni strake seirer og satt ny klubbrekord. Fasit er at laget nå ligger likt med Glimt i tabelltoppen med 12 kamper igjen.

– Vi har nå passert 11.000 solgte billetter til Viking-Stabæk, opplyser Frida Gloppen i Viking til RA torsdag formiddag.

Ingen billettangst

Det tallet overrasker Roar Åkerlund i Hordene.

– Jeg skjønner at vi sliter med å selge ut stadion om det står om 6.-plasser, men nå forstår jeg det ikke, sier han til RA.

Vikinghordenes leder Roar Åkerlund. (Kristoffer Knutsen)

Han har likevel noen teorier på lur om hvorfor de siste 4500 billettene ikke er revet bort alt.

– Noe av det tror jeg handler om at folk vet at de får billetter uansett. Det er ikke billettangst slik det var i 2005–2006. Den gangen viste folk at de var nødt for å ha sesongkort om de skulle være sikre på å komme inn.

Åkerlund forteller at Hordene opplever litt av den samme tendensen på bortekampene. Det går tregt i starten og så skal plutselig veldig mange ha billetter helt på tampen.

– Stabæk-kampen burde vært utsolgt alt på mandag! Jeg kan ikke annet enn å sitere «Oss mot resten av verden» i SoMe og peke på det samme. Egentlig burde ikke du snakket med meg om dette med de som kjøper de aller siste billettene før kampstart. Hva tenker de egentlig rundt å vente så lenge? spør Åkerlund.

Flere teorier

Han har også noen andre teorier om hvorfor det er som det er.

– En slags selvforsvarsmekanisme kan også være i spill her i Stavanger. Man er av den oppfatning at det ikke kan bli gull til Viking likevel etter så mange slag i trynet over tid. En overtro om å ikke snakke om gull råder nok også, men nå er faktum at dette er en reell mulighet.

– Felt O begynte så smått å synge om seriegull sist – før det dovnet hen på tribunen?

– Vi prøvde, men de fleste er så unge at de aldri har vært i situasjonen før og kjenner til sangen! Det var første gang på 30 år vi kunne synge dette – og faktisk mene det. I tiden etter sist seriegull har det stort sett vært noen ironiske forsøk – all den tid alle viste at RBK kom til å vinne til slutt uansett. Folk begynte også å kjefte da vi prøvde av overtroiske grunner, forteller en leende Åkerlund.

Han legger uansett ikke skjul på at han elsker situasjonen, drømmen og muligheten. Selv om det gjør vondt på samme tid med snakk om overganger og faren for mageplask.

– Hver eneste kamp nå er jo som en semifinale i cupen!

