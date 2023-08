Derfor klikket det for Løkberg

Stavanger — Trønderen er kjent for å ha et vinnerinstinkt ut over det normale. Noen ganger kommer utbruddene verbalt – andre ganger i mer fysisk utfoldelse – som ved å kline baller i sinne over stadiontaket.

Torsdag boblet det over igjen. Etter treningen sparket han regelrett pleksiglasset ut av den ene sideveggen på innbytterbenken etter trening, mens han brølte om ti på rad. Etterpå satt han rasende og stirret ut i luften i langt tid – uten å si noe som helst.

Men det handlet faktisk ikke om en dårlig prestasjon på trening totalt sett – og frykten for at Viking ikke vil ta sin tiende strake seier. Ei heller at han sannsynligvis er ute av laget etter å ha startet sist ettersom Patrick Yazbek er tilbake fra karantene.

– Laget hans hadde vunnet ni på rad på trening. Han ville ha nummer ti. Spillerne har også et system hvor de bøtelegger hverandre etter tre tap på rad på trening, sier Morten Jensen.

Han gliste egentlig ganske godt av opptrinnet.

– Det med å holde oppe prestasjonene på trening, for å kunne vinne ti på rad i serien, sa faktisk jeg noe om i plenum. Utbruddet til Løkberg var akkurat slik det skal være! Man må ha det vinnerinstinktet. Så er det selvsagt en grense, men en liten reaksjon på denne måten er bare herlig.

– Men får han regningen for det avsparkede glasset på innbytterbenken?

– Ble det ødelagt? Vi får se om det kan tas fra botkassen.

Pulsen hos hovedpersonen hadde gått ned litt da RA snakket med ham på telefon litt senere og han bekrefter historien.

– Samtidig har vi også en regel om at vi får 500 kroner i premie av botkassen om vi vinner ti på rad. Ingen har klart det før. Så røk det på siste hinder. I tillegg meldte Lars-Jørgen Salvesen at han like gjerne kunne bomme med vilje om det var i ferd med å skje og han var min lagkamerat, sier Løkberg.

Trønderen peker på at hele poenget med konkurransene er å få opp intensitet og engasjement på trening.

– Dekker også botkassen pleksiglasset?

– Jeg snakket med banemester Ivar Alstadsæther om det nå og han var faktisk fornøyd med at jeg testet hvor mye det tålte. Han skulle legge på et ekstra lag med lim, men truet med en faktura. Den ga jeg beskjed at han kan tørke seg et visst sted med, sier en leende Løkberg.

