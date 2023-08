Viking vurderer kjøpsforsøk neste uke

Stavanger — Usikkerheten rundt stallen til et gulljagende Viking vil vare fram til overgangsvinduet er stengt 1. september. Samtidig kom styrelederne med ganske klare signaler da de møtte RA etter klubbens styremøte tirsdag.

Intensjonen er å sitte på stjerner som David Brekalo og Markus Solbakken ut sesongen. Samtidig er det nå besluttet at det kan frigis midler til bedre sjansene ytterligere i form å hente ferskt blod inn om det rette prospektet dukker opp.

Viking har tatt igjen Bodø/Glimt på tabelltoppen og har den beste gullsjansen på årevis med 12 kamper igjen. Det har tatt styret litt på sengen, samtidig er de også klare for å gi full gass i jakten på den store drømmen.

Et styrt underskudd i 2023 er akseptabelt i en slik situasjon og det ble satt to streker under av Stig Harry Christiansen og Rune Bertelsen. Det underskuddet kan også økes litt om det kommer et ønske om å gjøre noe i spillermarkedet.

Sportssjef Erik Nevland legger ikke skjul på at han likte signalene som ble gitt av styrelederne og det er liten tvil om at et slikt ønske eksisterer.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med den beslutningen, men har jobbet på for å kartlegge hvem som kan passe uavhengig av det, sier Nevland til RA.

– Er dere i dialog med noen allerede?

– Det er ikke kontaktet noen foreløpig.

Avklaringer neste uke

Viking slapp sist uke Niklas Sandberg til Sarpsborg 08, mens Birkir Bjarnason gikk til Brescia. Klubben hentet i juli inn Sondre Langås fra Ranheim, mens Sondre Auklend er kalt hjem fra lån i Jerv. Med de transaksjonene er midtforsvaret utvilsomt styrket. Midtbanen er åpenbart er svekket i antall, men definitivt også i form av erfaring og målpoeng.

– Er det nærliggende å anta at nok en indreløper kan være på agendaen?

– Det er helt klart et alternativ å se på det. Så er vi på jakt etter typer som kan gjøre oss bedre i totalbildet. Det også være at det skjer noe i en annen posisjon, sier Nevland.

Han peker på at det vil komme veldig mange avklaringer om stallene rundt omkring i Europa innen kort tid nå – som igjen får følger for statusen til spillere som kan være aktuelle for Viking.

– Nå har vi en veldig viktig kamp mot Stabæk på søndag som vi konsentrerer oss helt om. Etter det er det rolig på kampfronten fram til etter at overgangsvinduet internasjonalt er stengt. Etter denne kampen har vi i større grad alle svarene på hvordan høsten blir seende ut. Det vil være naturlig om et eventuelt framstøt vil komme etter den kampen, fortsetter sportssjefen.

Nevland viser samtidig til totalbildet han så ofte refererer til. Viking skal ikke bare handle for å få inn noen. Det skal passe.

– Det handler om økonomi og det handler om rett spiller. Så må det ligge noen andre tanker bak også. Skal vi hente noen må det også være et perspektiv på tid. Skal vi ha inn noen med tanke på lang sikt, eller mer kortsiktige løsninger?

– Pisa et avsluttet kapittel

Det var onsdag ikke kommet inn noen nye bud på noen spillere i Viking. Om interessen til Pisa for Markus Solbakken sier Nevland følgende etter søndagens avslåtte bud:

– Vi anser Pisa som et avsluttet kapittel.

Trener Morten Jensen var også glad for signalene til Stig Harry Christiansen og Rune Bertelsen. Trenere vil som regel alltid styrke laget og Jensen har også et slikt ønske. Når det nå er blitt gitt grønt lys har han fått sin vilje.

– Det aller største ønsket vi har er likevel å beholde spillerne vi har, understreker Jensen.

– Men hvem vil dere ha inn?

– Det tar vi internt. Det vi har sagt er samtidig at dersom vi skal handle så må det være noen som kan styrke oss på litt lengre sikt. Noen som kan gå rett inn for å kjempe om en plass i startoppstillingen på direkten, sier Viking-treneren.

