Slik er skadetatus hos Viking nå

Stavanger — Et Viking som nå for alvor har fått ferten av en gullsjanse er avhengig av å unngå for mange skader for å klare å holde liv i drømmen. I så måte var det selvsagt ikke bra at den målkåte høyrebacken Sondre Bjørshol måtte kaste inn håndkleet alt under oppvarmingen mot LSK sist.

Bjørshol trente heller ikke vanlig onsdag. Fysisk trener og medisinsk ansvarlig Halvard Øen Grova sier følgende om situasjonen rundt den tidligere Vidar- og Åsane-spilleren.

– Vi drøyde den endelige avgjørelsen helt til siste minutt på Åråsen, men han måtte kaste inn håndkleet. Nå bruker vi tiden vi har denne uken så håper vi at han kan rekke kampen mot Stabæk.

Bjørshol hanglet i forkant av kampen og fortalte sist uke til RA at det var snakk om en hamstring da han satt på sykkelen mens de andre trente.

– Han har en overbelastning der, opplyser Øen Grova.

De Lanlay neppe aktuell

Når de kommer til Yann-Erik de Lanlay, som har vært relativt heldig med skader tidligere denne sesongen, er sjansene noe mindre.

Mannen som kan fylle så mange roller har spilt mye, men har nå vært ute en liten periode. Onsdag trente han en halv økt.

– Han trente halve økter også sist uke og vil nok fortsette med det denne uken. Med «Yanni» er det snakk om en overbelastet sene på baksiden av lår og opp mot setemuskelen. Her er det mer usikkert når han er klar igjen. Han blir neppe aktuell allerede til kampen mot Stabæk, innrømmer Øen Grova.

Diop må sone karantene

Ut over de to skadde spillerne er tilgjengeligheten i stallen god. Flere av de som bidro i seieren til Viking 2 mot Brodd i 3. divisjon mandag kveld trente alternativt og var i gymmen onsdag. Rett belastningsstyring har vært en sentralt del for å unngå skader hos Viking over tid og problemet med skader virker også å være på bedringens vei etter at det ble lagt nytt underlag på SR-Bank Arena før seriestart i år.

En som uansett ikke får være med mot Stabæk søndag er midtstopper Djibril Diop. Han fikk sitt fjerde gule kort for sesongen på noe kontroversielt vis. Det betyr at han må sone karantene i neste serierunde. De mest åpenbare alternativene her er Viljar Vevatne og nykommer Sondre Klingen Langås som nylig ble handlet fra Ranheim.

David Brekalo og Nicholas D’Agostino er de som er mest i faresonen for karantene bak Diop. De står begge med tre gule kort så langt i sesongen.

