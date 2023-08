Styrelederne åpner for å forsterke stallen

Stavanger — AS-leder Stig Harry Christiansen og FK-leder Rune Bertelsen vet utmerket godt at grepene som tas på styrerommet de neste ukene kan få stor innflytelse på det som er blitt en unik gullsjanse i Stavanger. Duoen er villige til å gjøre det meste for at maskineriet som fungerer så god ikke skal endres. Samtidig er ikke verden så rett fram og enkel som mange rundt Viking nok skulle ønske.

Status tirsdag formiddag var at det ikke var noen levende bud til behandling på styremøtet til Viking. Samtidig kan det renne enormt mye vann under broen på kort tid.

– Akkurat nå er det ingenting konkret, men det har vært flere bud. Dette er dynamisk. Vi får høre om det hele tiden, sier AS-leder Stig Harry Christiansen.

Aksjonærenes leder, og medlemmenes øverste valgte leder, tok seg god til til RA. Noen få dager etter at Viking tok igjen Glimt i tabelltoppen skjønner de at spørsmålene er mange og meningene sterke. I fjor feilet Viking som klubb. Også på styrerommet. Nå skal også styrene opp til sin eksamen for å vise at de har lært. Det ville selvsagt være svært ødeleggende om forutsetningene for å henge med inn skulle ryke igjen. Stavanger befinner seg i en nesten kollektiv status mellom gullfeber, glede og angst. Situasjonen krever beroligende svar. Men kan de gis?

Hvor står styrene i forhold til å selge eller ikke å selge? Hva mener de om å ta et styrt underskudd og si nei til bud uavhengig av størrelse for å gå for gull?

– Har dere snakket om dette? Er det behandlet på styrenivå?

– Det er det absolutt. Løpende og i dybden. Det er aldri så lett som å si at det bare er snakk om penger. Mye påvirker disse beslutningene – som spillere og agenter. Så er det mye rundt slike transaksjoner. Hvordan det påvirker spillergruppen for eksempel. Det er ganske komplisert. Vi er forberedt på dilemmaer. For å gjøre en lang historie kort så er vi komfortable med situasjonen. Vi har tatt risiko, er innstilt på å ta det videre – og har råd til det for å fortsette å bygge opp det vi har bygget i det siste, sier Christiansen.

– Dere er egentlig komfortable med å ta et underskudd og gi gullet et forsøk?

– Yes! Skriv nå dette slik at jeg ikke høres ut som en politiker. Det er kjedelig, men vi vil selvsagt helst unngå underskudd. Ikke misforstå. Vi bygger klubb, sportslig og økonomisk, i evighetens perspektiv. Underveis er veien litt krusete, sier AS-lederen.

– Selv om vi går med et underskudd i år vil det som skjer i år uansett skape verdier for Viking som vi kan få igjen for allerede neste år. Både sportslig eller ved salg. Vi må prøve å se det litt langsiktige bildet, poengterer FK-leder Rune Bertelsen.

Trenger ikke penger fra eierne

– Er det ikke nå eierne til Viking kanskje burde gått inn og sagt at «dersom det blir noen millioner i minus så dekker vi tapet»? Å samle seg om en liten gullspleis med beskjed om at de ansatte ikke tenker å tenke på disse pengene i neste års budsjett?

– Svaret på det er at vi opplever at vi har den støtten. Aksjonærene våre bakker oss opp, sier Christiansen.

– En ting er å si det, men er det en vilje til å legge penger på bordet?

– Vi trenger ikke penger. Her snakker vi ikke om å ta stupid risiko. Det behøver vi ikke. Da har vi den støtten vi behøver til å styre dette. Det er ikke planer om å gå for å be eierne om penger nå. Det er det ingen grunn til. Selv om vi eventuelt skal ta mer risiko – som egentlig er spørsmålet ditt, sier Christiansen.

– Nå forsvant to spillere ut, dere fikk kuttet lønnskostnader og fikk inn noen millioner. Er det muligheter for å hente noen nå i stedet for å selge?

– Jeg trodde vi hadde svart på det med å si at vi er villige til å ta risiko.

– Det kan også bety at dere er villige til å ta et underskudd?

– Ja, men det har vi vært villige til flere ganger. Det var vi også villige til i fellesskap da vi gikk inn i 2023. Så har risikoen ikke økt, men blitt noe redusert siden den gang. Vi er fortsatt villige til å ta den risikoen fordi vi har råd til det. Vi må se på soliditet og likviditet. Vi ønsker å drive dette bærekraftig – som enhver annen virksomhet. Av og til tåler du et tap om dette er på plass. Det korte svaret på spørsmålet ditt er ja. Om det rette casen kommer opp er vi villige til å ta den risikoen nå. Det mener vi at vi har råd til, fortsetter AS-lederen.

– Dere sier nå at Viking kan si nei til å selge noen som helst de neste ukene og ja til at dere kan styrke stallen ytterligere?

– Vi har råd til å si nei til salgene, men som Stig sier kan det være andre omstendigheter knyttet til det. Blant annet spillerne selv, sier FK-leder Bertelsen.

– Er det gjort noen forståelser på bakrommet om pris her?

– Det har vi ikke lov til. Svaret er nei, sier Christiansen.

– Det enkle svaret er at vi kan legge risiko i å ikke selge de vi har. Og det er åpning, om vi føler behov, for å se på om det er mer vi bør gjøre i overgangsmarkedet de neste ukene. Så har vi hentet inn Sondre Langås og vi har hentet tilbake Sondre Auklend fra lån. Det er noe. Så får vi se om det signaliseres at mer behøves. De neste 14 dagene kan påvirkes av både salg og skader. Jeg synes vi legger til rette for at vi skal kjempe helt der oppe hele høsten, sier Bertelsen.

– Gruer dere dere til de neste to ukene, eller gleder dere?

– Gleder oss! Definitivt. Vi er mer enn forberedt på noen dilemmaer, men dette er jo kjekt, sier Christiansen.

– Jeg gruer meg mer til Stabæk-kampen. Klassisk bananskall. Bohinen kommer her med et ønske om å ødelegge en fotballkamp. Er han ikke kjent for det? spør en glisende Bertelsen.

Tatt på sengen av gullstrid

– Dette er en unik mulighet med 12 kamper igjen? Det er lenge siden Viking har vært i en slik posisjon?

– Ja. Og det er vi alle enige i. Da vi gikk inn i sesongen, og tok risiko, var det også forventet at vi skulle klare å henge med der oppe og kjempe om en plass i Europa. Men gull var vi ikke helt inne på. Da vi så starten til Glimt var det kanskje ingen som så dette for seg som et tema for noen måneder siden, sier Bertelsen.

– Om vi beholder spillerne, og har en god høst, videre vil heller ikke akkurat markedsverdien deres synke i løpet av den tiden, fortsetter FK-lederen.

– Det er nærliggende å tro at prisen på Markus Solbakken er en annen enn for to måneder siden?

– En annen enn for to kamper siden, kommer det kontant fra Bertelsen.

– Dette er utrolig gøy. Når vi ser overgangene ellers i og fra norsk fotball – med Braut Brunes til Belgia for 25 millioner og Jatta til Østerrike for det samme – så er det klart at de summene en begynner å operere ligger i bakhodet når det kommer henvendelser på våre spillere. Norske spillere virker å være på oppadgående, fortsetter FK-lederen.

– Viking er fortsatt i en posisjon hvor en er avhengige av å selge spillere for å gå rundt. Er det mulig å gjøre klubben mindre avhengig av dette på sikt? Hva kan gjøres? Blir det diskutert?

– Det diskuteres. Dette snakker vi åpent om og hele tiden. Så tror jeg vi tenker ganske likt. Jeg vil umiddelbart peke på at vi ikke er den eneste klubben i verden som er avhengige av salg. Hele fotballindustrien globalt, med noen få unntak, er det. Det er en sentral del av forretningsmodellen som starter med eget akademi og styrking av scoutingmiljøet for øvrig. Vi satser på å bli bedre for å få en større trygghet og en mer stabil inntektsstrøm. Ikke noe som bare tikker inn med flaks. Så jobber vi selvsagt på andre fronter også. Men la oss se sannheten i øynene. Skal du som en fotballklubb virkelig hevde deg der oppe, og øke inntektsgrunnlaget, handler det om å hevde seg i serie, cup, spille i Europa og være god på spillerlogistikk, sier Christiansen.

– Den enkleste forklaringen er å si at dersom du gjør det bra i Europa er du mindre avhengig av å selge spillere. Dere publiserte nylig regnestykket til Eirik Bjørnø og co. over hvor mye en kan regne med i økning på andre ting. Det er ikke rare greiene, skyter Bertelsen inn.

– Det er en annen måte også. Sportslig suksess genererer penger, men det finnes nok av klubber hvor eierne putter inn pengene. I Norge har Røkke og Trøim gjort det lenge. I utlandet er det vanlig flere steder. Viking har en helt annen eierstruktur. Er den eierstrukturen med over 100 eiere og sine fraksjoner en hemsko for å få til det?

– Jeg mener det ikke er en hemsko og vil snu det rundt. Slik vi tenker og jobber i styrerommet nå trenger vi ikke å løpe til aksjonærene. Løsningen ligger ikke der. Dette kan vi løse selv i det korte bildet. De har vært der når det virkelig har røynet på. Så tror jeg personlig at det ikke er noe galt med modellen. Om vi bare leverer varene er jeg rimelig sikker på at det finnes noen blant de eierne som nok vil være med i framtiden også. Da er det fort en litt annen type butikk også. Dette tror jeg genuint på. Fordi store klubber, som genererer penger, tidvis også har noe å gi tilbake. Vi har også en utbyttepolitikk. Vi har gjort det en gang i historien så vidt jeg vet. Ti øre aksjen i 2000 og -ett-eller-annet. Men disse tingene henger sammen. Jeg opplever ikke noen friksjon. Det er helt greit. Av de 120 eierne er det et lite knippe som virkelig kan ta et løft ved behov når det behovet kommer, sier Christiansen.

Akademiet som forsikring

– Skulle man i det korte bildet gått til dem så ville jeg heller sett på om vi har andre typer prosjekter som kan gi oss noe. Stadionutvikling har vært på kartet flere ganger. Det er en investering økonomisk som kan gi noe i retur. Da handler det ikke om fotball, men om næringskontorer og så videre, sier Bertelsen.

Et godt akademi er forsikringen din mot dårlige tider. — Rune Bertelsen

– Så er kvinnefotball på toppnivå noe vi ønsker, men som er en investering. Er noen interessert i det? Vi skal alltid finne ting både her og der, sier Bertelsen – og fortsetter:

– Jeg kan også tenke meg å si mer om akademiet. Ser du på banen nå er det begrenset med spillere som er på vei opp herfra. Flere stiller spørsmål ved det. I mitt hodet er det slik at akademiet blir viktig på en annen måte og i kanskje enda større grad. Et godt akademi er forsikringen din mot dårlige tider. Har du gode akademispillere, også som havner i andre klubber, har de en relasjon til Viking. Det kan få en verdi på sikt. Det er det ene.

– Det andre er at om vi gjør det bra i år, og kvalifiserer oss for Europa, lærte vi i fjor at du må ha en stall som tåler to kamper i uken. Det er viktig. Vi vil ikke være der at vi skal kunne klare det første året å kjøpe opp en stall som klarer det. Å ha akademispillere som er på grensen til å være gode nok kan få en funksjon i en slik sammenheng. Det er kanskje bra om vi rykker opp med Viking 2 og har gode avtaler for utlån også. Derfor tror jeg viktigheten av et godt akademi er like stor, avslutter FK-leder Bertelsen.

