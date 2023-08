Gullfeberen herjer i Stavanger

– Det er sprudlende folk og alt er kjekt for tiden, sier Vikings markedssjef Kjartan Salvesen til RA.

Det sprudlende spillet til Viking har definitivt smittet over på omgivelsene i Jåttåvågen. Sportslig kjemper for Viking gull i Eliteserien, noe de ikke har vunnet siden 1991. De siste årene har opprykket – og det Salvesen omtaler som restarten – i 2018, cupgullet i 2019 og seriebronsen i 2021 bidratt til en stadig forsterket entusiasme rundt Viking.

Nå er den store snakkisen i Stavanger om Viking beholder spillerne. David Brekalo og Markus Solbakken er hete navn i overgangsrykter, og de mørkeblå har allerede avslått bud på duoen fra henholdsvis Besiktas og Pisa.

Supportere er redde for å miste spillerne. Salvesen bedyrer at også markedsavdelingen jevnlig banker på døren til sportssjef Erik Nevlands kontor for å forsikre seg om at det ikke blir noen salg ut av klubben.

Vikings markedssjef Kjartan Salvesen tror det kan bli utsolgt mot Stabæk søndag. (Kathinka Skott Hansen)

Vi er på en plass vi ønsker å være med full stadion på kamper og det skapes store øyeblikk på tribunen med folk som elsker Viking. — Kjartan Salvesen

Kan bli utsolgt mot Stabæk

Søndag klokken 17.00 kommer Stabæk til SR-Bank Arena, og Viking spiller for sin tiende strake seier – som også er serieleder Bodø/Glimts rekord fra 2020. I nyere tid er det kun Molde som har hatt flere da de hadde 17 på rad i 2022.

Med Vikings seiersrekke går naturligvis billettsalget til Stabæk-kampen godt.

– Vi nærmet oss 8000 solgte billetter søndag, og det er en indikasjon på at vi går for utsolgt, sier Salvesen.

Kun Brann og Rosenborg har høyere tilskuersnitt i Eliteserien. (Carina Johansen/NTB)

Flere tusen kjøper kampbillett i løpet av uken kampen spilles, og salget intensiveres normalt sett de siste dagene. Utsolgt betyr 15.900 tilskuere, og så langt denne sesongen har det i gjennomsnitt vært 12.490 på Vikings ni hjemmekamper.

Målt opp mot konkurrentene i Eliteserien er det kun Brann og Rosenborg som har høyere tilskuersnitt.

Viking Oslo rydder opp

Det er ikke bare i Stavanger folk støtter opp om Viking. Søndag var det rundt 800 tilskuere på bortefeltet da Viking slo Lillestrøm på Åråsen.

I løpet av sine 30 år i jobben har aldri LSKs banesjef opplevd maken: 800 Viking-supportere hadde med egne søppelposer og ryddet borteseksjonen før de forlot Åråsen. Applaus fra oss, takk for kampen - og gratulerer med tre poeng. @vikingfotball @Vikinghordene1 @FeltOStavanger pic.twitter.com/soBGZ5Sq4S — Lillestrøm SK (@LillestromSK) August 13, 2023

Der ble de også imponert av Viking Oslos tradisjon for å rydde borteseksjonen etter kampslutt. Tradisjonen startet etter et initiativ fra tidligere statssekretær Kai-Morten Terning.

– I løpet av sine 30 år i jobben har aldri LSKs banesjef opplevd maken: 800 Viking-supportere hadde med egne søppelposer og ryddet borteseksjonen før de forlot Åråsen. Applaus fra oss, takk for kampen – og gratulerer med tre poeng, skrev Lillestrøm på Twitter.

Vekst på marked for Viking

En annen type støtte som er viktig for Viking er sponsorer. Der har det så langt ikke vært noen direkte konsekvenser av den sportslige suksessen, men heller en fortsettelse på utviklingen som har vært de siste årene.

– Alt av planer der har vært lagt før sesongen, så vi fortsetter som planlagt. Det kommer stadig nye sponsorer til, sier Salvesen.

– Er det unaturlig mange nå?

– Nei, det er ikke det. Det har vært kjekke år i flere år, og vi har aldri vært flere. Det kommer også nye abonnenter til på Viking+, sier markedssjefen.

Han påpeker at resultatene på markedssiden er en konsekvens av mange års godt arbeid.

– Vi er på en plass vi ønsker å være med full stadion på kamper og det skapes store øyeblikk på tribunen med folk som elsker Viking, sier Salvesen.

FAKTA

Viking ligger på andreplass i Eliteserien med 41 poeng etter 18 kamper. Det er like mange poeng og kamper som serieleder Bodø/Glimt.

Målforskjellen for de mørkeblå er +17 mot Bodø/Glimts +24.

Viking har et gjennomsnitt på 12.490 tilskuere.

Kun Brann (15.515) og Rosenborg (13.793) har høyere gjennomsnitt så langt i Eliteserien 2023.

