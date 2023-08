Vikingbørsen: Strålende kamp

6

Patrik Gunnarsson

Farlig ball rett i føttene på en Lillestrøm-spiller etter 41 minutter. Det er den eneste situasjonen islendingen kan klandres for, tross overtidsmålet.

6

Herman Haugen

Kastet inn for Sondre Bjørshol etter oppvarmingen. Tok oppgaven bra og var sterkt involvert fra boks til boks. Byttet ut etter 72 minutter til fordel for Viljar Vevatne.

5

Djibril Diop

Hadde noen både ukloke og upresise involveringer i første omgang. Vokste seg inn i kampen etter hvert.

7

David Brekalo

Forsvarssjefen var også sjef for hele laget i Zlatko Tripics karantene. Fikk kjørt seg fysisk gjennom oppgjøret, og ble ikke vist noen respekt. Ble faktisk liggende med en smell i armen like etter Vikings 0-1-mål. Kom seg opp igjen og styrte Viking-forsvaret. Hadde en mulighet for scoring, men fikk ikke styrt ballen i mål.

4

Shayne Pattynama

Noen svært defensive valg i oppspillsfasen. Fikk ikke en fin offensiv flyt. Må ta en stor del av skylden for Lillestrøms redusering på overtid.

5

Harald Nilsen Tangen

Litt for lett i dueller mot LSK-spillerne. God med ballen. Erstattet av debutant Sondre Langås med to minutter igjen.

7

Markus Solbakken

Bra press uten ballen, men ble litt for defensiv i tilnærmingen da han fikk muligheten til å akselerere spillet i lengderetning flere ganger i første omgang. Gjorde likevel ikke noen store brølere. Så kom det knallharde skuddet fra 18 meter og Vikings 0-3-mål.

6

Kristoffer Løkberg

Omsider tilbake i startelleveren. Ladet kanonen i første omgang, men ballen endte langt opp på tribunen. Mye løping og heroisk innsats. Bar preg av lårhønen i andre omgang før han byttet med Sondre Auklend etter 61 minutter.

7

Sander Svendsen

Strålende kamp. Moldenseren løp mye og sto for Vikings første skikkelige sjanse i kampen. I andre omgang gjorde Svendsen en nydelig gjenvinning av ballen og bidro til at Nicholas D’Agostino sendte Viking i ledelsen. På Salvesens mål var Svendsen svært delaktig i presset som førte til keepertabben. Ble erstattet av Edvin Austbø etter 88 minutter.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Har manglet den selvtilliten og pondusen som en midtspiss behøver. Satte mye press på Lillestrøm, men uten at det ble fulgt opp fra resten av laget. Så stemte det plutselig. Presset fram en feil hos LSK-keeperen og spaserte inn 0–2 selv.

6

Nicholas D’Agostino

Kaptein Zlatko Tripics erstatter. Slet med å finne en naturlig flyt i rollen, så løsnet det etter hvilen. Etter en heroisk innsats fra lagkamerat Svendsen ble australieren servert på venstresiden i 16-meteren, og benyttet anledningen til å sende Viking i ledelsen med et velplassert skudd i nærmeste hjørne. Ut til fordel for Jost Urbancic etter 88 minutter.

-

Sondre Auklend

Kom inn for Kristoffer Løkberg med 29 minutter igjen av kampen. For kort tid til vurdering.

-

Viljar Vevatne

Kom inn for Herman Haugen med 18 minutter igjen. For kort tid til vurdering.

-

Sondre Langås

Debuterte da han kom inn for Harald Nilsen Tangen med to minutter igjen. For kort tid til vurdering.

-

Edvin Austbø

Kom inn for Sander Svendsen med to minutter igjen. For kort tid til vurdering.

-

Jost Urbancic

Seriedebuterte for Viking da han kom inn for Nicholas D’Agostino med to minutter igjen. For kort tid til vurdering.

Ubenyttet reserve: Arild Østbø.

