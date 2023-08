Ni strake Viking-seiere: – Helt uvirkelig

Kaptein Zlatko Tripic og midtbanedynamoen Patrick Yazbek var ute med karantener, Sondre Bjørshol måtte gi seg under oppvarmingen og Yann-Erik de Lanlay er ute med skade. I tillegg er det overgangsspekulasjoner rundt nøkkelspillerne David Brekalo og Markus Solbakken.

Forutsetningene for at Viking skulle fortsette den historisk sterke seiersrekken var sterkt svekket, men likevel fant de mørkeblå en måte å vinne på borte mot Lillestrøm. Dermed ble det Vikings niende strake seier. Kontrastene er store til i fjor høst. Da avsluttet de mørkeblå Eliteserien med åtte strake kamper uten seier.

Nå er de mørkeblå på andreplass i Eliteserien, og det er kun målforskjell som holder dem bak serieleder Bodø/Glimt.

– Det er helt uvirkelig, sier Markus Solbakken til TV 2.

Vi drepte kampen litt i første omgang med å ha mye ball, så klarte vi å score tre mål. — Markus Solbakken

Svendsen-servering og Viking-seier

Selv bidro han sterkt fra midtbaneleddet til 1-3-seieren, og det tredje Viking-målet var det Solbakken som sto for. En nydelig perle fra 18 meter. Det fullførte egentlig Vikings sterke bortekamp.

– Vi drepte kampen litt i første omgang med å ha mye ball, så klarte vi å score tre mål – som ikke alle klarer, sier Solbakken.

Til pause var det målløst på Åråsen, så våknet de mørkeblå skikkelig. Først var det Sander Svendsen som var sterk i gjenvinningsfasen og sikret Nicholas D’Agostino kampens første scoring. Deretter bidro Svendsen igjen, men da med å bli med i presset mot Lillestrøm-målvakt Mads Hedenstad. Lars-Jørgen Salvesen utnyttet svakt ballspill fra keeperen og spaserte inn 0–2.

Solbakken bidro deretter med 0-3-scoringen før Lillestrøm kom med en redusering i tilleggstiden.

Viking-seieren bidro til elleville jubelscener foran 700 bortesupportere på Åråsen, og gullkampen er nærmest som bensin på bålet. I løpet av seiersrekken har Viking slått Sarpsborg, Brann (to ganger), Vålerenga, Haugesund, Stabæk, Aalesund, Bodø/Glimt og Lillestrøm. Det er tent et stort håp om gull i Stavanger.

Likevel er det ikke snakk om gull eller medalje fra Viking-spiller Solbakken til rettighetshaveren.

– Nei, som sagt tar vi en kamp om gangen. Det har vært oppskriften så langt, så vi fortsetter med det.

[ Vikingbørsen: Strålende kamp ]

Solbakken-overgang?

Solbakken har selv vært linket til Serie B-klubben Pisa den siste tiden. Et åpent overgangsmarked der Viking allerede har solgt Birkir Bjarnason og Niklas Sandberg til henholdsvis Brescia (Serie C) og Sarpsborg 08 kan også føre til et salg av landslagssjefens sønn.

– Akkurat nå trenger jeg ikke spørsmål om noe annet enn Viking, sier Solbakken.

David Brekalo ønsker heller ikke å snakke om potensielle overganger for tiden. Mot Lillestrøm var det sloveneren som bar kapteinsbindet i Zlatko Tripics karantenefravær.

De mørkeblå fikk også benyttet seg at to debutanter da Jost Urbancic og Sondre Langås ble byttet inn til sine første spilleminutter i Eliteserien for Viking. I tillegg kom Sondre Auklend inn for Kristoffer Løkberg og spilte nesten en halvtime etter låneoppholdet hos Jerv i OBOS-ligaen.

[ Slik var kampen ]

[ Nestsjefen for de gode tider ]

---

KAMPFAKTA

Eliteserien, fotball.

Lillestrøm – Viking 1–3 (0–0)

Åråsen, 7466 tilskuere.

Mål: 0–1 Nicholas D’Agostino (51), 0–2 Lars-Jørgen Salvesen (68), 0–3 Markus Solbakken (83), 1–3 Thomas Lehne Olsen (90).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Herman Haugen, Djibril Diop, Viking.

Lagene:

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad – Philip Slørdahl (Kristoffer Tønnessen fra 77.), Ruben Gabrielsen, Vetle Skjærvik – Eskil Edh (Tobias Svendsen fra 77.), Marius Lundemo (Henrik Skogvold fra 64.), Vebjørn Hoff, Vetle Dragsnes – Ylldren Ibrahimaj, Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Viljar Vevatne fra 72.), Djibril Diop, David Brekalo, Shayne Pattynama – Kristoffer Løkberg (Sondre Auklend fra 61.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Sondre Langås fra 87.) – Sander Svendsen (Edvin Austbø fra 87.), Lars-Jørgen Salvesen, Nicholas D’Agostino (Jost Urbancic fra 87.).

---