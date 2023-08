De siste ukene har Viking meldt seg på i gullkampen, noe de manifesterte i hjemmeseieren mot serieleder Bodø/Glimt forrige helg.

Birkir Bjarnason og Niklas Sandberg har forlatt de mørkeblå den siste uken til fordel for henholdsvis Brescia i Serie C og elitekonkurrent Sarpsborg 08. Det har ført til at Sondre Auklend er tilbakekalt fra Jerv der han har vært på utlån.

[ Nestsjefen for de gode tider ]

[ Viking-sjefen: - Gamblet det vi kan ]