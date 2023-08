Slik skal Løkberg omgå ringrust mot LSK

Sju innhopp fordelt på 54 minutter er ikke hverdagskost for en spiller som stor sett har vært fast inventar på lagene han har spilt på gjennom en lang karriere. Likevel sutrer ikke trønderen som nylig skrev ny avtale med Viking. Han kjenner sin plass. Den er nå bundet opp i laget og ikke egoet. Nå gleder han seg enormt til å få en mulighet fra start med en midtbanespiller frigitt, en ute med karantene og en ute med skade.

Men hvordan står det egentlig til med formen etter så lite spilletid?

– Det kjennes veldig bra ut på trening. Samtidig er det noe helt annet med kamp. Akkurat det momentet har jeg respekt for. Å spille 90 minutter på dette nivået krever noe annet. For å komme rundt det tror jeg det handler om å bruke fotballforståelsen. Jeg må vite når jeg skal ta de tunge løpene og når jeg skal stå i ro, sier Løkberg til RA.

– Det handler om mer risikovurdering enn hva som kanskje vil være vanlig?

– Ja. Det handler nok litt om å spille seg inn i kampen. Så har jeg 300 seniorkamper. Jeg vet hva dette går i.

Har tatt viktig framtidsvalg

Løpsmaskinen fra Trondheim peker på at han egentlig får kjenne på det med gul vest (reservene) i kampøvelse på treningene også. Da får han kjørt seg mot det som er ett av landets klart beste lag så langt. I så måte bør det passe bra å spille mot LSK.

– Hvordan føler du at du har taklet den nye rollen din som innbytter? Det brygger ikke til konflikt med egoet ditt noen ganger?

– Dette har gått seg bra til. Jeg er kommet et sted i livet hvor ambisjonene ikke lengre er på mine vegne, men på lagets. Det viktigste er at laget vinner. Samtidig kjenner jeg virkelig at jeg gleder meg til å spille igjen.

Løkberg innrømmer likevel at han måtte ta noen runder med egoet sitt i starten. Samtidig erkjenner han at det er vanskelig å sutre over mangel på spilletid i et lag med åtte strake trepoengere.

– Egentlig tenkte jeg mest på hva andre ville mene om at jeg ikke startet kampene mer. Dette lever jeg egentlig godt med selv. Så tror jeg det kan være fint med en pause fra Løkbergs ego. Det kommer helt sikkert fram før eller siden i en annen rolle i norsk fotball.

Sitatet er heller ikke til å ta feil av. Løkberg har nå tatt et valg. Det er trenerveien han sikter seg inn på. Da han nylig signerte ny avtale med Viking ble han utfordret litt av klubben på om det var media, fotball eller marked som var veien videre. Mannen med de mange talentene har grublet og erkjenner at han nå har svaret.

– Jeg tror jeg ville angret om jeg ikke gjør et forsøk på å sette mitt preg på det som skjer på banen i fortsettelsen også. Nå skal jeg endelig ta UEFA B-kurset senere i år. Egentlig skulle jeg gjort dette i 2017. Det er en gang slik at reglene krever at du har papirene i orden for å kunne trene lag.

Løkberg forteller at han ser for seg et aldersbestemt lag på siden av spillergjerningen i starten. Gjerne innad i klubben, men kanskje utenfor også.

– Å trene Hinnas G16-lag, eller noe i den banen.

Han forteller at han har et mål om å kanskje kunne la spillerkarrieren leve på siden av trenergjerningen de neste årene om det blir ytterligere en forlengelse med Viking. Han er åpen for de fleste muligheter som kan sørge for det.

Aller først er det likevel spilleren Løkberg som må stå i høysetet. LSK er en tøff nok oppgave i seg selv. At Eirik Bakke overtar som ny midlertidig trener fra mandag tror han vil spille inn på søndagens oppgjør mot Viking også.

– Akkurat det er jeg ganske sikker på vil heve LSK. Jeg så VIF-Brann på Intility Arena med Geir Bakke på tribunen i en lik situasjon. Da kunne du se et VIF som kjempet og slåss mer enn før. Spillerne ville vise seg fram for ny trener. Det er opp til oss å svare på det.

– Det høres ut for å passe deg?

– En ting skal ingen få ta meg på – det er tingene som er gratis å være god på, slår Løkberg fast.

Må unnvære flere nøkkelspillere

Trener Morten Jensen er helt enig med sin midtbanemann at treneransettelsen hos LSK kan spille en rolle.

– Det vil gi dem et løft. Ingen tvil om det. Taktisk og spillemessig blir det helt likt. Dette er kanskje en av sesongens aller tøffeste bortekamper – som alltid på Åråsen. Men det er kanskje spesielt slik nå. Vi kommer fra en stor seier og en sterk prestasjon mot Glimt sist. Den må vi gjenskape. De tapte mot TIL og går inn i kampen med stor revansjelyst.

Jensen må unnvære kaptein Zlatko Tripic og Patrick Yazbek. Begge har karantene. Birkir Bjarnason og Niklas Sandberg har skiftet klubb, mens Yann-Erik de Lanlay neppe er aktuell.

– Han trente ikke torsdag og det er lite realistisk at han kan være med.

Høyst sannsynlig skyver Viking inn Løkberg for å fylle hullet etter Yazbek, mens Nicholas D’Agostino vil erstatte Zlatko Tripic i startoppstillingen.

