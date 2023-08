Nestsjefen for de gode tider

Stavanger — – Uff! Nå «jinxer» du dette! Jeg har ventet på at noen fra media skulle peke på de tallene, sier en glisende fersking til RA.

Mannen som tok over jobben til Pål Fjelde, da han flyttet til dansk fotball, har selvsagt blitt minnet om den elleville rekken internt også. Overtroen tar raskt over. Det kan umulig være bra å snakke om det offentlig. Nå er det åpenbart overhengende farer på ferde før oppgjøret mot Lillestrøm søndag.

Heldigvis kan både han, og en noe overtroisk hovedtrener Bjarte Lunde Aarsheim, støtte seg til et viktig halmstrå.

– Husk at jeg var med på cuptapet mot Hønefoss også, sier Vik Nedrebø

– Det tapet er åpenbart en mørk flekk på CV-en hans, sier en glisende Lunde Aarsheim.

– Glidd fint inn

Det som er sikkert er at Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim er strålende godt fornøyde med sin nye assistenttrener. Rollen hans er utvilsomt viktig.

Foruten å være en bidragsyter på selve feltet er han hovedansvarlig for videoanalyse. Dette feltet blir stadig viktigere i internasjonal toppfotball og det er liten tvil om at lyspæreideene kan dukke opp via dette. Pep Guardiola var blant annet lenge kjent for å ikke la andre røre denne biten – selv om det var nok av kompetente folk i klubbene han har trent.

– Stig har glidd veldig fint inn i dette. Det har nok vært mye jobb i starten. Mye å sette seg inn i. Det har han likevel tatt på strak arm. Vi viste dessuten hva vi fikk med Stig etter det han bidro med i fjor, sier Lunde Aarsheim.

– Har han hatt en sentral rolle i den elleville seiersrekken som nå totalt er på åtte, eller er dette mer tilfeldig?

– Selvsagt. Vi er et team. Alle har sine roller og alle påvirker sluttproduktet. Han er utrolig viktig for meg og Morten. Den som er tettest på oss av alle, sier Lunde Aarsheim.

Kjekt med akademibakgrunn

Hovedtreneren er klar i talen om hva som gjør suksessen til den nye assistenttreneren ekstra kjekk.

– Han har fylt skoene til Pål Fjelde på en utmerket måte. Vi er heldige som har slike folk rundt oss. Så kommer han, som Pål, fra eget akademi. Det er et bevis på at Viking ikke bare skaper veldig gode unge spillere internt, men også trenere. Det gleder meg veldig.

Stig Vik Nedrebø vil selv ikke ta på seg noe som helst ære for rekken som har gitt Viking ny klubbrekord i strake seirer og ført dem inn i gullkampen. Han spiller kraftig ned at det eksisterer noen Vik Nedrebø-effekt. Samtidig føler han nå at han er i ferd med å komme skikkelig inn i ting.

– Dette har vært en måned med innføring for meg. Sakte, men sikkert har jeg fått gjort rollen til min egen og føler jeg har fått en stemme å bidra med. Så har jeg kommet til dekket bord og skal ikke ha æren for noe. Måtte det fortsette!

