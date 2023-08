Viking-sjefen: - Gamblet det vi kan

Stavanger — Bjarnason reiste onsdag rett fra SR-Bank Arena til Italia for å signere for Brescia i Serie C. Niklas Sandberg vendte tirsdag nesen for Østfold og Sarpsborg.

Denne sesongen har Viking vært ekstremt gode til å snu kamper. Disse to har bidratt med henholdsvis to mål hver gjennom relativt begrenset med spilletid.

I sosiale medier hisser fansen seg samtidig opp over at Viking nå tukler med stallen som har gitt suksess. De krever nye navn inn.

Når RA utfordrer trener Bjarte Lunde Aarsheim på at mulighetene fra benken nå er svekket erkjenner han at det sportslig er slik på kort sikt. Timingen er heller ikke den beste med skade på Yann-Erik de Lanlay og to suspensjoner mot LSK.

Samtidig peker treneren på det større bildet.

– Det aller viktigste er at Viking bygger produktet videre, sier Lunde Aarsheim.

Han regnet med at Bjarnason ville forsvinne og skjønner at Niklas Sandberg ville flytte når han ikke fikk være nøkkelfiguren han håpet i Viking.

– Så håper vi selvsagt å få inn noe nytt og det jobbes godt, sier Lunde Aarsheim.

På helt kort sikt løses det sannsynligvis ved at Sondre Auklend kalles ganske raskt hjem fra Jerv for å fylle på. Simen Kvia-Egeskog eller Lars Erik Sødal kan også få samme beskjed.

Så er det store spørsmålet selvsagt av økonomisk art. Har Viking råd til å gjøre så mye mer nå – uten å foreta salg av langt større art enn Sandberg?

Begrenset handlingsrom

Daglig leder Eirik Bjørnø erkjenner at klubben, med gitte rammer fra styrene, har veldig begrenset handlingsrom. Han vil ikke kommentere konkrete tall, men etter det RA har regnet seg fram til styrer Viking nå mot et budsjettmessig minus på seks-sju millioner for 2023.

Skal klubben gjøre noe mer uten storsalg er mindre kjøp, bosmanspillere – eller noen så gode at man føler investeringen er verdt risikoen alternativene.

– Vi må se året som helhet. Alt må nå avveies mot sjansene vi tror det er for større salg. Så må vi vurdere. Gjør vi ikke noe går vi med et kontrollert underskudd. Ytterligere investeringer må godkjennes av styret, sier Bjørnø.

Han peker på at det heller ikke er slik at klubben ikke har gjort noe. Sondre Langås er hentet og man har også lagt mange kroner i Lars-Jørgen Salvesen på slutten av forrige vindu – og forskjøvet litt på utgiftene. Viking har vært i forkant.

– Den gamblingen vi føler er forsvarlig har vi allerede gjort. Vi dro så på enda mer med Langås-kjøpet i sommer. Skal det tas ytterligere risiko avhenger det av styrene og de som eier klubben, sier Bjørnø til RA.

Han peker på at alle kronene som kom inn på salget av Daniel Karlsbakk ble lagt i potten og brukt umiddelbart. Styrene tok en stor, men kontrollert risiko alt da.

Kikker uansett

Bjørnø peker på at klubben selvsagt ser etter spillere og er i dialog – uavhengig av situasjonen akkurat nå.

Samtidig som Viking styrer mot underskudd er det flere faktorer som kan påvirke et årsresultat i positiv retning – selv uten flere salg.

Publikumsinntektene fra en gullkamp er en åpenbar faktor. Medieinntektene og bonuser andre. Utbetalinger fra samarbeidspartnere vil være betydelige ved et seriegull, men ikke så store ved sølv eller bronse. Samtidig vil edelt metall også medføre utgifter i form av spillerbonuser. Europacup neste år ligger som en gulrot til neste budsjettår utenom.

Viking opererer med flere scenario for hvor mye ekstrainntekter plasseringer over den budsjetterte 5.-plassen vil gi. Disse ser slik ut om en slår sammen inntekter fra mediepotten og bonusen fra samarbeidspartnere:

∗ 5. plass: 0 i forhold til budsjett.

∗ 4. pass: usikkert – ettersom man ikke vet om det gir spill i Europa.

∗ 3. plass: Ca. 300.000 kroner ekstra.

∗ 2. plass: Ca: 3,5 millioner kroner ekstra.

∗ 1. plass: Ca. 5 millioner kroner ekstra.

– Dette er tall som ikke inkluderer publikumsinntekter over det budsjetterte og som ikke tar hensyn til eventuelle inntekter fra Europa neste sesong, sier Bjørnø.

Han presiserer også at disse tallene inkluderer økte utgifter til Norsk Toppfotball (NTF), bonuser til spillere og kontraktfestede incentivutbetalinger for tabellplassering til tidligere klubber for noen av spillerne.

