Derfor er det han som kalles tilbake

Stavanger — Stortalentet har spilt fast og imponert stort i OBOS-klubben. I så måte var det ingen god grunn til å terminere låneavtalen som nylig ble forlenget.

Da Birkir Bjarnason (35) og Niklas Sandberg (28) forlot Viking denne uken var det likevel åpenbart at de var behov for påfyll i mengde rundt laget.

– Men Sondre Auklend er ikke i like stor grad en poengspiller som de to?

– Det har du helt rett i. Det er på dette området han kanskje har sitt aller største utviklingspotensial. Samtidig har han mange minutter i kroppen nå og han nesten spilt alt for Jerv. Han kan både spille kant og indreløper. I så måte dekker han inn behovet i forhold til begge de to som nå forsvant, sier trener Morten Jensen til RA torsdag.

For tidlig med Kvia-Egeskog

Klubben vurderte også å kalle hjem Simen Kvia-Egeskog. Han har i større grad vist prov på poengproduksjon og er samtidig en større spiller rent fysisk.

– Så ble han akkurat utlånt til Skeid og vi følte det ble feil å kalle ham tilbake allerede nå, sier Jensen.

Treneren peker på at utlån alltid er en vurderingssak og at det noen ganger kan være smart å ta noen hjem for så å flytte spilleren ut igjen på nytt lån ikke så lenge etterpå.

Kan låne ut flere

Viking ser nå på mulighetene for å låne ut flere spillere også. Spesielt i forhold til tredjekeeper Magnus Rugland Ree er det ønskelig å finne en klubb på nivå to eller tre hvor han får spilletid. Det behøves slik at trenerne i Viking føler seg trygge på ham den dagen Patrik Gunnarsson eventuelt skulle forsvinne.

– Han er en av keeperne systemet i NFF rangerer som aller mest spennende. Det synes vi også, men det er viktig at han beviser noe på et nivå som er høyere enn 3. divisjon om vi skal være trygge på ham, sier Jensen.

Midtstopper Kristoffer Forgaard Paulsen er også aktuell for et nytt lån etter et opphold på Island hvor han fikk begrenset med spilletid. Det har aktualisert seg etter at Sondre Langås ble kjøpt inn i posisjonen.

– Vi kikker etter en aktuell klubb for meg nå, sier han selv til RA.

Torsdag formiddag var det for øvrig ikke kommet inn noen nye bud på spillere i Viking ifølge sportssjef Erik Nevland.

NB! Sondre Bjørshol sto over torsdagens trening med en sår hamstring, men backen fortalte til RA at han regner med å bli klar til LSK på søndag. Yann-Erik de Lanlay er heller ikke tilbake i normal trening og er nok uaktuell til helgen.

