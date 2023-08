Viking-treneren: - Folk må få drømme nå

Stavanger — Seier mot LSK til helgen vil føre Viking opp på samme poengsum som serieleder Bodø/Glimt, men bak nordlendingene på målforskjell. En gullkamp som så kjørt ut har tatt fullstendig fyr etter Vikings klubbrekord med åtte strake serieseirer. Tromsø har også invitert seg selv inn.

For Vikings spillere og trenerduo betyr det samtidig at trykket øker. I de fleste kanaler. Langt flere vil ha en bit av dem. Viking er hete nyheter. Også på riksnivå. Det er nå de må bruke verktøykassen på den mentale biten for å konservere energi. Tabben fra 2022, med å la seg rive med i tabellkikking, skal ikke gjentas. Det er prestasjonene som må stå i høysetet.

– Det er mange som vil ha en bit av oss nå. Jeg tror det er viktig at vi prøver å holde hverdagene våre like balansert som vi har hatt til nå, sier Morten Jensen til RA.

Trykket har økt

Trykket rundt trenerne er selvsagt også stort. Arbeidspresset øker og det hele blir mer hektisk enn om klubben hadde vært midt på tabellen. Da er det viktig å kunne skru litt av.

– Jeg tror det er viktig at vi finner luker i hverdagen til å koble av.

Samtidig er det på ingen måte slik at Morten Jensen misliker at det koker rundt Viking.

– Det er utelukkende kjempepositivt, men det viktige for oss nå er å klare å ha energi med inn i treningshverdagene. Det er nok av energityver på veien – akkurat slik er det for spillerne også, sier Jensen.

Selv om ingen i Viking vil snakke om mulighetene for gull skjønner han selvsagt at det nå er et tema.

– Jeg forstår at omgivelsene vil snakke om det. Det er også en bra ting. Folk må få lov til å drømme og snakke om dette nå. Så er det vår oppgave i det indre teamet og konsentrere oss om det som gir avkastning. Det handler om treningshverdag, energi og mentalitet. Det er også over en tredel igjen av sesongen. Egentlig er det ikke så vanskelig å være i en egen boble.

Tre kritiske uker

Vikings trenere vet også utmerket godt at det neste tre ukene vil være helt avgjørende for om deres forutsetninger for å stå løpet helt inn vil være til stede. Så lenge overgangsvinduene er åpne vil gruppen kunne forandres – som den gjorde tirsdag med salget av Niklas Sandberg.

– Det er tre uker igjen. Det er lang tid. Jeg skulle ønske det bare var en uke. Det sier seg selv at mye vil stå og falle på hvordan dette vinduet ender. Vi har god bredde nå og vet samtidig at klubben ikke behøver å selge. Det ideelle er selvsagt om vi har alle spillerne som er her nå til rådighet når vi møter VIF 2. september.

Det blir vanskelig. Du så selv hvor lang tid det tok oss i fjor. — Morten Jensen

– Hvor vanskelig vil det være i forhold til relasjoner om dere må selge?

– Det blir vanskelig. Du så selv hvor lang tid det tok oss i fjor. Se på en mann som Djibril Diop. Det tok et halvt år pluss en oppkjøring før han virkelig fikk ut potensialet. Slik er det når du henter noen som ikke kjenner systemet. Om du ikke henter inn noen som har vært her før, og alt kjenner det, må de lære det.

– Så er det kanskje også noe avhengig av om det er spillere fra sentrallinjen?

– Åpenbart! Det er soleklart vanskeligere å erstatte spillere i sentrallinjen. Dess større bærebjelker det dreier seg om jo vanskeligere er det, erkjenner Jensen.

