Sandberg bekrefter at han går til Sarpsborg

Det var VG som først meldte at han hadde landet på Gardermoen og var på vei til Østfold for å bli Sarpsborg 08-spiller tirsdag. RA fikk tak i spilleren kort tid etterpå og da bekreftet han det.

– Det stemmer at det går mot det, men jeg vil ikke si for mye før medisinsk test er passert, sier Sandberg til RA.

Stavanger Aftenblad omtalte mandagens bud på 28-åringen fra Sarpsborg-klubben, men etter det VG kjenner til skal det nå være enighet om de økonomiske rammene på omtrent to millioner kroner.

Sportssjef Erik Nevland i Viking bekrefter også at klubben er enige med Sarpsborg og et salg.

– Hvilke vurderinger er blitt gjort i forhold til å slippe Sandberg nå?

– Vurderingen som er blitt gjort er at Niklas ikke har spilt så mye. Han har ikke startet en kamp i år. Når dette tilbudet kom så var vi villige til å diskutere det. Så ble vi enige. Da var det opp til Niklas i forhold til hva han følte var best selv, sier Nevland til RA.

– Har Viking fått nok ut av Sandberg? Har dere gitt ham gode nok forutsetninger for å lykkes?

– Det er det trenerne som kan svare best på, men vi har jo ikke det – all den tid han ikke har karet til seg en fast plass på laget. Det var det vi så for oss da vi hentet ham fra FKH. Han er samtidig en god gutt og har vært en fin bidragsyter når han har vært her, sier Nevland.

Da Viking kjøpte Sandberg fra FK Haugesund måtte de ut med noen millioner i overgangssum. Etter hva flere medier melder får Viking nå tilbake det meste av utlegget de hadde på spilleren. Erik Nevland ønsker ikke å kommentere summer, men sier følgende:

– Vi hadde ikke sluppet ham nå om vi ikke var fornøyde med det økonomiske. Det var viktig for oss.

– Klubben er sannsynligvis i et lett underskudd nå – all den tid dere ikke har gjort noen store spillersalg enda i sommer. Endrer dette salget noe særlig på bildet for dere?

– Jeg tenker ikke så mye på det, men dette gir jo en mulighet til våre unge spillere og gjør at de er en plass nærmere laget.

Viking kjøpte nylig stopperen Sondre Langås fra Ranheim og dermed har klubben i det minste fått balansert stallen litt bedre etter at Gianni Stensness røk ut med korsbåndsskade. På vingen har klubben fra før ganske mange alternativer.

NB! Det var tirsdag morgen ikke kommet noen nye bud verken på David Brekalo eller fra Pisa på Markus Solbakken.

Artikkelen oppdateres.