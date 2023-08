Sandberg: – Følte meg ikke ønsket nok

Stavanger — Sandberg gjennomførte tirsdag medisinsk test og signerte en avtale med varighet på 3,5 år hos Vikings eliteserierivaler fra Østfold.

Grunnene til overgangen er ikke veldig kompliserte.

– Mangelen på spilletid. Dessuten følte rett og slett at jeg ikke var sterkt nok ønsket av Viking. Jeg fikk følelsen av – uten at de sa det rett ut – ikke hadde bruk for meg. Skulle jeg blitt måtte de ha sagt at de behøvde meg i høst og pekt på at jeg hadde bidratt i det siste – som jeg føler at jeg har gjort. Det var dette som fikk meg til å vende meg mot å skifte klubb, sier Sandberg til RA.

Han peker også på at han har tenkt litt framover med dette klubbvalget.

– Sarpsborg 08 er en fin klubb å gå til. Ganske mye bedre enn hva det kunne blitt etter sesongen med lag lenger nede på tabellen.

– Du gir opp muligheten til et seriegull med Viking her?

– Jeg har nok kamper til at jeg vil få gull dersom det skulle bli det. Det er samtidig noe jeg har tenkt på og grublet over den siste uken. Det er vanskelig å beskrive, men du får en følelse. Alle som kjenner meg vet hvor glad jeg er i Viking, men jeg tror dette er best, sier Lura-karen til RA.

Ikke gitt gode nok forutsetninger

Sportssjef Erik Nevland i Viking peker på at klubben har satt stor pris på Sandberg, men at det var riktig å akseptere budet som kom.

– Hvilke vurderinger er blitt gjort i forhold til å slippe Sandberg nå?

– Vurderingen som er blitt gjort er at Niklas ikke har spilt så mye. Han har ikke startet en kamp i år. Når dette tilbudet kom så var vi villige til å diskutere det. Så ble vi enige. Da var det opp til Niklas i forhold til hva han følte var best selv, sier Nevland til RA.

– Har Viking fått nok ut av Sandberg? Har dere gitt ham gode nok forutsetninger for å lykkes?

– Det er det trenerne som kan svare best på, men vi har jo ikke det – all den tid han ikke har karet til seg en fast plass på laget. Det var det vi så for oss da vi hentet ham fra FKH. Han er samtidig en god gutt og har vært en fin bidragsyter når han har vært her, sier Nevland.

Da Viking kjøpte Sandberg fra FK Haugesund måtte de ut med noen millioner i overgangssum. Etter hva flere medier melder får Viking nå tilbake det meste av utlegget de hadde på spilleren. Erik Nevland ønsker ikke å kommentere summer, men sier følgende:

– Vi hadde ikke sluppet ham nå om vi ikke var fornøyde med det økonomiske. Det var viktig for oss.

– Klubben er sannsynligvis i et lett underskudd nå – all den tid dere ikke har gjort noen store spillersalg enda i sommer. Endrer dette salget noe særlig på bildet for dere?

– Jeg tenker ikke så mye på det, men dette gir jo en mulighet til våre unge spillere og gjør at de er en plass nærmere laget.

Viking kjøpte nylig stopperen Sondre Langås fra Ranheim og dermed har klubben i det minste fått balansert stallen litt bedre etter at Gianni Stensness røk ut med korsbåndsskade. På vingen har klubben fra før ganske mange alternativer.

Bjarnason til Italia

Sandberg ser heller ikke ut for å bli den eneste som forsvinner ut denne uken. Birkir Bjarnason (35) skal være aktuell for en overgang til italiensk fotball igjen. Aftenbladet omtalte saken først. Han har tidligere spilt for Pescara, Sampdoria og Brescia og det skal dreie seg om sistnevnte som rykket ned til Serie C i år.

Erik Nevland bekrefter overfor RA at det ser ut til å gå mot en løsning og en overgang.

Birkir Bjarnason er på vei til Serie B i Italia. (Carina Johansen/NTB)

RA fikk ikke tak i Bjarnason selv tirsdag for en kommentar.

Spilleren har selv likevel flere ganger erkjent at en tur ut igjen i sommer kan være aktuelt – om prosjektet er rett. Til RA sa han tidligere i sommer at det aller viktigste for ham er å bli satset på. Han må spille regelmessig for å gjøre seg aktuell for landslaget. I Viking har han først og fremst vært innbytter.

NB! Det var tirsdag morgen ikke kommet noen nye bud verken på David Brekalo eller fra Pisa på Markus Solbakken.

