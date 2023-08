De sitter på nøkkelen til gulldrømmen

Drømmen om Vikings første seriegull på 32 år ble for alvor blåst liv i med seieren over Bodø/Glimt. Om det er realisme i den handler nesten mer om eiere og styrer enn om spillere og trenere.

Åtte strake seirer, ny klubbrekord og nærmest à jour med Glimt i tabelltoppen. Med 13 kamper igjen av årets serie har Viking satt seg selv i en drømmesituasjon sportslig.

Den ultimate premien er i sikte. Det forjettede land i syne. Kanskje et gull – i alle fall en tabellplassering som kan gi enorme inntekter fra spill i europacup.

Det som er et totalbilde må, med såpass får kamper igjen, veies seriøst opp mot publikumsinntektene et gulldrama vil generere. Ekstrakronene som kan komme fra medieavtalen, på en bedre tabellplassering enn den budsjetterte 5.-plassen, spiller inn. Det gjør også bonuser fra sponsorer.

Samtidig lever dramaet i kulissene. Forutsetningene sportslig kan nemlig endres med et par pennestrøk.

Administrasjonen i Viking hadde søndag besøk fra italienske Pisa med muligheten for kjøp av klubbens midtbaneanker på agendaen. Mandag formiddag hadde ikke et nytt framstøt kommet, men det kan skje fort. Flere bud på forsvarssjef David Brekalo kan også komme på kort varsel. Med sportslig suksess vil også andre spillere være attraktive med tre uker igjen til overgangsvinduene lukker.

I fjor solgte Viking seg nærmest ut av både gullkamp og et gruppespill i Europa – selv om det skjedde på et tidligere tidspunkt.

Nå er spørsmålet om historien skal gjenta seg, eller om man faktisk bestemmer seg for å ikke tukle for mye med det som fungerer så ekstremt godt.

For Erik Nevland og Eirik Bjørnø handler denne perioden bare om å forholde seg litt pragmatisk til realitetene. De er satt til å lede en bedrift med retningslinjer for det økonomiske. Viking kan, i utgangspunktet, ikke gå med noen store styrte underskudd. Da kreves salg nå i sommer for å klare budsjett. De må også hanskes med viljene og ønskene til spillere med korte karrierer og pengesugne agenter.

Dette må konstant veies opp mot både drømmen til publikum i Stavanger og de sportslige forutsetningene til trenerduoen.

Samtidig er det selvsagt ikke Nevland og Bjørnø som tar de endelige avgjørelsene og sitter med hovednøkkelen her.

Når spillere skal selges i en slik størrelsesorden kobles automatisk sportslig utvalg og styrene i AS og FK på.

Den egentlige nøkkelen til hvordan høsten spiller seg ut, og realitetene i drømmen om gull, representeres i stor grad i form av skikkelsene til Stig Harry Christiansen og Rune Bertelsen.

Valgene som nå må tas kan få enorme konsekvenser for det sportslige produktet.

Jokeren i spillet er det aksjonærene til Vikings AS som sitter på. De har alt ymtet frampå at et underskudd i år kan aksepteres etter noen gode år. Om de vil kan de nå flagge et ønske om at ingen skal selges og at et styrt underskudd er å foretrekke.

Så blir spørsmålet hvordan dette skal dekkes inn. Mener de alvor bør faktisk eierne nå kjenne sin besøkelsestid med et tilbud om å selv dekke det som fort kan bli røde tall på fem til ti millioner kroner. En slik gambling kan koste dem, men fort gi veldig mye høyere inntekter litt lengre fram i tid.

Det er lov å håpe at de vurderer det, men et slikt initiativ er nok likevel usannsynlig slik klimaet har vært de siste årene. Det vil nok komme salg de neste ukene.

Da blir alt mer usikkert. Alt vil i så fall avhenge av hvordan Viking klarer å erstatte spillere som forsvinner og hvordan trenerne klarer å fase disse inn på kort varsel.

Suksessen sportslig handler mye om kontinuitet i spillestil. Noe innøvd. Det sier seg selv at oddsen på Viking-suksess på banen øker drastisk hvis man klusser med noe som fungerer så godt. David Brekalo er nærmest uerstattelig uansett, mens det alltid er vanskelig å erstatte et midtbaneanker midt i en sesong.

De som er glade i Viking våkner i disse dager med en todelt magefølelse. Glede over suksessen, men også med en konstant angst for hva de neste ukene vil gjøre med troppen.

Slik tror jeg det også er for klubbens styreledere.

Nå er det bare å krysse fingrene for at de fatter de rette valgene.

Både på kort og lang sikt.

