Viking i Solbakken-forhandlinger: – Forventer et høyere bud

Solbakken scoret et kjempemål i 3-2-triumfen over serielederen. Om Viking vinner hengekampen, er de likt med Glimt etter litt over halvspilt sesong. Etter søndagens kamp bekreftet Viking-ledelsen at det er forhandlinger om Solbakkens framtid.

Solbakken har tidligere sagt at til RA at han ikke stresser med å komme seg videre fra Viking. Spilleren sier han er veldig tilfreds med å være Viking-spiller. Han legger samtidig ikke skjul på at han har ambisjoner om å ta det neste steget på på sikt, skulle det komme en klubb som er interessant og som ønsker å satse på ham.

Sportssjef i Viking, Erik Nevland ønsker i utgangspunktet å beholde Solbakken ut sesongen. Til TV2 forteller han at de forventer et høyere bud enn det Serie B-klubben kom med sist.

– Vi forventer et høyere bud enn de kom med sist, men sånn i utgangspunktet vil vi beholde Solbakken ut sesongen, i alle fall. Så får vi se. Det er ikke alle eventualiteter vi styrer, sier Vikings sportssjef Erik Nevland til TV 2.

– Det er litt opp til Pisa, fortsetter han.

Overfor VG gjør Solbakken det klart at han ikke har tatt stilling til noe ennå.

– Det er ikke så mye å la seg påvirke av før jeg eventuelt må ta stilling til noe. Det går greit i Viking om dagen. Jeg trives veldig godt i Viking nå, akkurat nå så har jeg 100 prosent fokus her, sier Solbakken til avisen.

Viking-trener Morten Jensen mener eleven må sikte høyere enn Italias nest øverste divisjon etter søndagens kamp.

– Jeg forsto det var noe Serie B-snakk. Jeg mener sånn han spiller i dag, så må det være Serie A-snakk, sier Jensen til VG.

