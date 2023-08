Den stolte kapteinen: - Jeg føler meg heldig og privilegert

Drømmescoringer definerte oppgjøret mellom Eliteseriens to sterkeste lag. Viking spilte seg opp i en svært tidlig tomålsledelse, men gjestene slo tilbake og sikret lik stilling til pause.

Deilig å kunne gi fansen det de fortjener — Patrik Gunnarsson

Begge lag fikk flere muligheter til å sette 3-2, og kvarteret før slutt prikket Zlatko Tripic inn et frispark. På overtid scoret Brede Moe for Glimt og satte tilsynelatende en demper på festen blant hjemmepublikumet. Målet ble imidlertid annullert for en hands, og det var Viking-kapteinen som ble matchvinner.

– Jeg føler meg heldig og privilegert som får lov til å lede denne gruppen. De har fått fram det aller beste hos meg, sa matchvinneren til RA.

Viking spillerne ferier den imponerende seieren over serieleder Bodø/Glimt. (Carina Johansen/NTB)

– Hva gikk igjennom hodet ditt når VAR skulle inn å sjekke det som så ut til å bli 3–3 scoringen?

– Det var en skuffelse når det ble 3-3, men en utrolig glede og lettelse når det ble annullert. Den var jo ganske klar, så vi er heldige som har litt flyt på vår side, sier han.

Dermed har Viking åpnet opp kampen om seriegullet. Stavanger-laget er bare tre poeng bak Glimt og har én kamp mindre spilt. Søndagens seier er deres åttende strake i ligasammenheng.

– Nå går vi for den niende, sa Tripic til TV2 etter kampen.

Mannen som satte det første målet i denne thrilleren av en fotballkamp var tidligere glimt-spiss, Lars-Jørgen Salvesen.

– Det er vanvittig deilig å vinne. Publikum bydde opp til fest og vi leverte en sterk prestasjon, sier han til RA.

[ Vikingbørsen: Seier mot serielederen! ]

To mål på sju minutter

Salvesen trengte kun i underkant av fire minutter på å sette kampens første. Kun tre minutter etter var det Markus Solbakken sin tur til å sette inn et kremmerhus av en scoring.

Det er disse kampene her som virkelig trigger deg — Markus Solbakken

I etterkant av en Glimt-corner fant Patrik Gunnarsson gultrøyene i ubalanse. Keeperen satte i gang tidlig og fant Sander Svensen i bakrom med en perfekt vektet pasning. Svendsen fant deretter Lars-Jørgen Salvesen, og spissen brukte ett touch før han bredsidet inn 1-0-målet.

– Har du sett for en igangsetting. Det er jo nærmest årets pasning fra Gunnarsson, kommenterte TV 2s Simen Stamsø-Møller.

Vikings keeper hadde flere feberredninger som holdt Viking inne i kampen da Bodø/Glimt presset på for en utligning.

Vikings keeper Patrik Gunnarsson og Bjarte Lunde Aarsheim jubler etter scoring under Eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Bodø Glimt. (Carina Johansen/NTB)

– Det føles utrolig godt å slå Glimt. Vi har slitt med å slå de tidligere, så det var deilig å kunne gi fansen det de fortjener, sa Gunnarsson til RA.

Jubelen rakk ikke engang å stilne før Markus Solbakken klinket inn 2-0-målet. Viking vant ballen høyt, og Sondre Bjørshol fant Solbakken med en pasning bakover i banen. Midtbanemannen fikk drømmetreff på direkten og curlet ballen inn i krysset fra 20 meter.

– Det er fantastisk, det er disse kampene her som virkelig trigger deg og gjør at du elsker Viking, sier Solbakken til RA.

Gjestene trengte mål og fikk det da Faris Pemi Moumbagna reduserte i det 21. minutt. Spissen snek seg inn på bakre stolpe og headet inn innlegget fra Patrick Berg.

Reddet av VAR

Seks minutter før pause sikret Albert Grønbæk lik stilling i kampen etter nok en vakker scoring. Dansken fikk ballen fra innkast og vendte rundt i retning feltet. Etter å ha dratt seg forbi to mann fyrte han ballen inn i det lengste hjørnet til 2–2.

Etter timen spilt fikk Djibril Diop en enorm mulighet til å sette 3–2. Et tigersprang fra Nikita Haikin reddet dem imidlertid fra å ta tilbake ledelsen.

– Det skal jo være mål alle dager i uken. En uvirkelig redning, kommenterte Stamsø-Møller.

Begge lag fikk flere store muligheter til å sette 3-2, og kvarteret før slutt ble Solbakken felt på vei inn mot feltet. Viking-kaptein Tripic lot seg ikke be to ganger og curlet på vakkert vis inn 3-2-målet på det påfølgende frisparket.

Moe hamret inn en redusering like før slutt, men stopperen handset i feltet og målet ble annullert. Dermed var det Viking som gikk av med seieren.

Viking-trener Morten Jensen innrømmer at han mistet det litt, og han er glad VAR gikk inn for å annullere scoringen.

Morten Jensen var i ekstase etter at VAR annullerte Glimt's utligning på overtid. (Carina Johansen/NTB)

– Jeg mistet det litt, jeg var redd for at en god prestasjon skulle forsvinne når vi slapp inn målet på slutten. Det er så typisk Bodø/Glimt og alltid få med seg noe. I dag var vi det beste laget og fikk heldigvis med oss tre poeng til slutt, sa en lettet Viking-trener til RA etter kampen.

[ Solbakken: – De skal få kjenne på trykket ]

[ Se, Bjørshol scorer mål! ]