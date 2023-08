Solbakken: – De skal få kjenne på trykket

Etter sju strake seiere ligger Viking seks poeng bak serieleder Bodø/Glimt. Vinner de mørkeblå søndagens kamp – vil de kun ligge tre poeng bak med én kamp til gode.

Så langt har billettsalget passert 12.750, og det ligger an til en skikkelig fotballfest.

Salvesens første møte med gamleklubben på SR-Bank Arena

Én som gleder seg til kamp er tidligere Bodø/Glimt-spiss Lars-Jørgen Salvesen.

Sørlendingen ser fram til å møte gamle lagkamerater for første gang som Viking-spiller på SR-Bank Arena. Til tross for Salvesens 1-2-redusering på Aspmyra da klubbene møttes i mai, endte det med et stygt 1-5-tap for blåtrøyene.

Vikings Lars-Jørgen Salvesen i duell med Bodø/Glimts Runar Espejord under NM kvartfinalen mellom Bodø/Glimt og Viking på Aspmyra stadion. (MTO/NTB)

– Hva tenker du om å møte gamle lagkamerater?

– Det blir veldig gøy. Gleder meg, det blir en skikkelig toppkamp, sier Salvesen til RA.

Salvesen står så langt med fem mål i Eliteserien.

Fotballfeber i Stavanger

Med sju strake seiere er det fotballfeber i Stavanger. Nå snakkes det om gullfeber i Stavanger. På spørsmål om et mulig gull har Viking-spissen beina fortsatt godt plantet på jorden.

– Hva tenker du rundt mulighetene for gull dersom dere skulle vinne åtte strake med seier over Glimt?

– Det er ikke noe vi konsentrerer oss om. Vi må ta en kamp av gangen, sier han og legger til:

– Vi skjønner jo at den seiersrekken vi har nå kommer til å bli brutt på et eller annet tidspunkt. Vi har satt oss selv i en god posisjon, og vi ønsker selvfølgelig å ta flest mulig poeng framover.

Vikings trener, Morten Jensen, vil heller ikke ta ordet «gullfeber» til sin munn.

Viking-trener Morten Jensen gleder seg til søndagens toppoppgjør mot Bodø/Glimt. (Espen Iversen)

– Vet ikke om det er gullfeber, men det er hvert fall fotballfeber, sier Jensen til TV2.

– Kommer til å gå ut i hundre

Vikings Markus Solbakken forventer en fantastisk ramme rundt toppkampen. Han er klar i sin tale når han sier gjestene virkelig skal få kjenne på trykket og hvordan de skal revansjere seg etter tapet på Aspmyra i mai.

– Vi må være på vårt aller beste, og sørge for at Glimt får kjenne på trykket når de kommer, sier han til RA.

Solbakken mimrer tilbake til den fantastiske rammen rundt kampen da lagene møttes på SR-Bank Arena i fjor. Den kampen endte med en 2–0 seier til Viking.

– Jeg husker kampene her i fjor. Det var er fantastisk ramme med fullsatt arena. Vi kom ut som et fyrverkeri, både vi og fansen.

Hvor lenge Viking får beholde 23-åringen fra Hamar er usikkert. Tirsdag skrev Aftenbladet at Viking hadde avslått et bud på 15–20 millioner fra en italiensk Serie B-klubb på Solbakken.

Undres over liten interesse rundt Brekalo

I et intervju med TV 2 sier Viking-trener Morten Jensen at han undres over hvorfor interessen rundt midtstopper David Brekalo har vært fraværende.

Siden budet fra Besiktas har det vært stille rundt Vikings midtstopper, melder sportssjef Erik Nevland. Jensen stusser over at ikke utenlandske klubber viser interesse for 24-åringen.

Det har vært stille rundt David Brekalo etter budet fra Besiktas. (Carina Johansen/NTB)

– Jeg er litt overrasket over Brekalo. Jeg synes han ville vært god nok for de fleste lag under topp ti i Premier League, så høyt rangerer jeg ham.

Jensen sier videre til TV 2 han håper at sloveneren får sjansen på et høyere nivå, men ønsker naturligvis at Viking får benytte midtstopperen lengst mulig.

– Hvorfor tror du ingen byr på Brekalo?

– Det er et godt spørsmål, sier Jensen og fortsetter:

– Vi er selvfølgelig heldig som har han fremdeles, men her må sportssjefene fra topp fem-ligaene i Europa på jobb og komme med noen skikkelige bud om de ønsker, synes jeg, en av Europas mest spennende midtstoppere.

