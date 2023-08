Se, Bjørshol scorer mål!

Etter 2–0 mot Brann ligger Viking på sølvplass i Eliteserien bak søndagens motstander Bodø/Glimt. Med én kamp mindre spilt enn nordlendingene, ligger Viking nå kun seks poeng bak.

Vinner de på søndag er sjansene gode for at Viking tetter gapet og kan stå med like mange poeng (41) som serielederen.

Flere mål i år

Så langt står Viking med 36 mål i Eliteserien. Fire av disse har kommet fra høyrebacken Sondre Bjørshol. Toppscorer for Viking så langt er Zlatko Tripic med ni mål, etterfulgt av Lars-Jørgen Salvesen med fem mål. Bjørshol deler tredjeplassen på antall scoringer sammen med Sander Svendsen som også har fire mål.

Det er på tide at det begynner å bli noen mål. — Sondre Bjørshol

Høyrebacken har tidligere ikke vært kjent for å produsere en hel haug med målpoeng, men i år kan det se ut til at trenden har snudd for Bjørshol.

Sondre Bjørshol jubler etter å ha satt inn Vikings 1-0-scoring mot Brann. (Bjørnar Morønning/NTB)

Bjørshol har faktisk scoret flere mål i denne sesongen isolert, enn det han har scoret totalt i de foregående sesongene.

Sondre Bjørshol

Født: 30. april 1994 (alder 29 år)

Posisjon: Forsvarsspiller

Tidligere klubber: Vidar og Åsane

I løpet av sine fire sesonger i mørkeblått etter overgangen fra Åsane i 2018, har Bjørshol kun én målnotering i eliteserien. Den kom borte mot Kristiansund, da Viking vant 3–2.

– Det er på tide at det begynner å bli noen mål, sier Bjørshol til RA.

Han mener den offensive rollen har mye skyld i at han i år har blitt en målfarlig back.

– Det meste ligger nok i posisjonen. Offensivt ligger jeg mer som en kant, da er det lettere å få lurt seg inn i boksen der det skjer, sier han.

Ennå ikke nådd toppnivået

Den offensive rollen er noe Bjørshol trives godt med.

– Det er veldig kjekt, den følelsen å score har jeg ikke hatt for ofte, kan man si, påpeker den nå så målfarlige backen.

Til tross for at Viking er et av de mest scorende lagene i eliteserien, slipper de også inn mål i nesten alle kampene. Viking har kun holdt nullen i fire av de 16 kampene de har spilt. Søndagens motstander, Bodø/Glimt, har holdt nullen hele sju ganger på 17 kamper.

Niklas Sandberg var sikker fra straffemerket da han satte inn Vikings 2-0-scoring mot Brann. (Bjørnar Morønning/NTB)

Bjørshol skryter av den store bredden i stallen, men legger ikke skjul på at det er et par steder han ser forbedringspotensialet.

– Det er mye som kan forbedres i visse faser i spillet, og i noen av kampene, sier han.

Niklas Sandberg kom inn som innbytter og satte straffesparket som ble kampen siste scoring i 2–0 seieren mot Brann. På lik linje med Bjørshol, mener også han Viking har en god del de må forbedre.

– Vi er gode, men vi er ikke helt der vi vil være ennå. Vi har ikke nådd toppnivået, sa Sandberg etter seieren på Brann Stadion.

VAR-aksjon

Viking meldte onsdag at det billettsalget til toppkampen mot Bodø/Glimt har passert 11.500 solgte billetter. Det er også varslet en stille VAR-aksjon på Felt O og hos Bodø/Glimt-supporterne de første 15 minuttene av kampen.

En stilleaksjon i de 15 første minuttene vil bli gjennomført i runde 17 og 18, opplyser NSA. Tidligere har det vært flere lokale protester mot VAR, og nå er målet å gjøre det nasjonalt.

– Frustrasjonen og sinnet rundt VAR har økt de siste rundene, og vi ser at det ikke fungerer. Det ødelegger rett og slett øyeblikkene, og det er det fotball handler om. Aldri før har så mange supporter- og tribunegrupper gått sammen i en sånn aksjon, så det er litt historisk sus over det også, sier alliansens talsperson Ole Kristian Sandvik til NTB.

