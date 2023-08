Han er klar til å ta Brekalos plass

På den solfylte kunstgressmatten på SR-Bank Arena trente Viking som vanlig inn mot helgens toppkamp mot Bodø-Glimt.

Nå som kalenderen har beveget seg over til august var Sondre Langås klar for sin første trening etter overgangen fra Ranheim i OBOS-ligaen.

Den nye signeringen synes det er deilig å komme i gang og å få trent med laget.

– Føler meg klar

Trønderen skal være med og kjempe om en av stopperplassene. Tidspunktet for Langås’ signatur er heller ikke tilfeldig med tanke på et mulig salg av David Brekalo.

Den slovenske midtstopperen har lenge vært linket vekk fra Viking. Blåtrøyene har blant annet avslått et bud på omkring 20 millioner kroner fra den tyrkiske toppklubben Besiktas. Kaptein Zlatko Tripic var tydelig til mediene etter kampene mot Aalesund og Brann at spillerne selv er godt klar over at Brekalo sannsynligvis forsvinner.

Det kan gi en åpning for Langås. Selv føler han seg klar for oppgaven den dagen Brekalo blir solgt.

Sondre Langås nye hverdag er langt tøffere enn den har vært vant med i Ranheim. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Ja, jeg føler selv at jeg er klar, sier trønderen til RA før han legger til:

– Vi er jo to helt forskjellige spillere. Jeg tenker ikke at jeg direkte skal ta hans rolle, men vi får se når den tid kommer.

Mer profesjonalisert hverdag

Den tidligere Ranheim-spilleren forteller at hverdagen på Jåttåvågen er vidt forskjellig sammenlignet med hvordan den var i Ranheim.

– Det er en veldig mye mer profesjonalisert hverdag, sier Langås.

Hos Viking får spillerne frokost og lunsj. Og når solen skinner som den gjorde på Langås’ første trening drar materialforvalter Stian Refvik fram en kartong med is.

– Her får vi tilbud om is også, sier Langås.

Sondre Langås er fornøyd med den nye hverdagen som Viking-spiller. Her vanker det til og med is. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Utenom måltidene og isen til Refvik legger ikke Langås skjul på at treningshverdagen er tøffere enn den han har vært vant til i Ranheim. Han er strålende fornøyd med opplegget til Viking.

– Det er et par hakk opp på trening og i det fysiske teamet. Det passer meg veldig bra, det er jo det jeg har lyst til.

Mulig i kamptroppen allerede til søndag

Viking-trener Morten Jensen er klar på at de ikke skal forhaste seg med å gi den nye signeringen spilletid.

– Forhåpentligvis er han med i kamptroppen mot Bodø/Glimt til søndag, sier Jensen til RA, og legger til at Langås er hentet for å konkurrere om plassen i midtforsvaret. For øyeblikket er det Eliteseriens beste midtstopper David Brekalo som er førstevalget der, men med et mulig salg i nær framtid kan det fort stå mellom Langås, Viljar Vevatne og Kristoffer Forgaard Paulsen den dagen den slovenske stopperen har pakket sakene sine.

Morten Jensen er klar å gi Sondre Langås tid til å vokse seg inn i gruppen. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Vi har hentet ham for at han skal være med å konkurrere. Vi er heldige som har Vevatne her allerede. Han kjenner jo til hvordan vi spiller.

Jensen er klar på at de må gi Langås tid.

– Nå må vi gi Langås tid til å bli kjent med både oss i trenerteamet og laget. Historisk sett ser vi at de fleste spillerne som kommer inn trenger minimum et halvt år på å komme seg skikkelig inn i ting og tilpasse seg tempo, intensitet og spillestil, sier treneren.

Det at 22-åringen kommer inn portene på Jåttåvågen nå taler heller ikke til hans fordel.

– Når man kommer inn i sommervinduet har man gått glipp av ganske mye. Spilleren har jo ikke vært med på noe form for sesongoppkjøring, og første del av sesongen. Så det er alltid litt vanskeligere å komme inn i sommervinduet enn det er på vinteren.

Bud på Markus Solbakken

Aftenbladet skrev tidligere tirsdag at Viking har mottatt et stort bud på midtbanespiller Markus Solbakken (23). Budet skal være på 15–20 millioner kroner.

Ifølge Aftenbladet skal det dreie seg om et bud fra en italiensk klubb i Serie B. De skriver videre at det ikke skal ha kommet noe nytt bud etter at Viking angivelig skal ha avslått det første budet.

Sportssjef i Viking, Erik Nevland har ikke ønsket å uttale seg til verken Aftenbladet eller RA om interesse rundt Viking-spillerne.

PS: Yann-Erik de Lanlay har ikke vært observert på feltet de siste dagene, og det kan se ut til at han har dratt på seg en skade etter at RA observerte han syklende på en spinningsykkel samtidig som resten av laget trente på banen. Jost Urbancic har derimot trent med laget den siste tiden og nærmer seg å bli kampklar.

