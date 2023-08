Dette sier folket om Viking-suksessen

Isabell Tomlin, Sandnes

– Viking står med en seiersrekke på sju kamper, noe de ikke har gjort siden 1972. Tror du de klarer å fortsette rekken med seiere?

– Hundre prosent, de klarer det!

– Hvor ender Viking på tabellen?

– Du det vet jeg faktisk ikke, jeg følger ikke så sykt mye med.

– Viking er på andreplass nå bak Bodø-Glimt. Kan de klatre forbi?

– Det synes jeg er bra, men jeg synes de burde klare å gå forbi de, og opp på førsteplass.

Isabell (17) har tro på at Viking skal ta innersvingen på Bodø-Glimt. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

[ Viking tangerte gammel rekord: – Ikke helt der vi vil være ennå ]

Marin Vrcic, Våland

– Viking står med en seiersrekke på sju kamper, noe de ikke har gjort siden 1972. Tror du de klarer å fortsette rekken med seiere?

– Ååååå jeg er så glad i Viking, det er så fantastisk.

– Det er litt utrolig, jeg håper vi fortsetter mot Bodø-Glimt.

– Skal du på kampen mot Bodø-Glimt?

– Ja, det skal jeg!

– Hvor tror du Viking ender på tabellen i år?

– Førsteplass, vi går helt sikkert forbi Bodø-Glimt.

Marin liker virkelig det han ser av Viking om dagen og gleder seg til søndagens kamp. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

May Leirvik, Bryne

– Viking står med en seiersrekke på sju kamper, noe de ikke har gjort siden 1972. Tror du de klarer å fortsette rekken med seiere?

– Det er fantastisk, elsker det! Det er så kjekt å se de spille.

– Skal dere på kampen til søndag?

– Selvfølgelig! Moren min og meg er på alle hjemmekampene.

Hvor ender Viking på tabellen?

– Jeg tror vi kan gå forbi glimt og ta førsteplassen. Moren min er litt skeptisk, men jeg har selvfølgelig troen på at vi kan klare det.

May Leirvik og moren drar på alle hjemmekampene til Viking, helgens kamp blir intet unntak. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

[ Viking-aktuell spiller klar for ny klubb ]

Johan Hove, Stokka

– Viking står med en seiersrekke på sju kamper, noe de ikke har gjort siden 1972. Tror du de klarer å fortsette rekken med seiere?

– Jeg er imponert, og jeg har egentlig ventet på at de skal komme tilbake som et storlag. De har jo fått inn riktig folk på rett sted. Det mener jeg kan være grunnen til at de gjør det så godt.

– Hvor tror du Viking ender opp på tabellen i år?

– Jeg håper så klart at de vinner, men jeg tror de ender på en fjerde eller femteplass.

– Skal du på kamp til søndag?

– Nei, det skal jeg ikke. Men jeg skal se kampen på TV-en.

Johan Hove har latt seg imponere av årets Viking-utgave. Han mener mye av grunnen er at det er kommet dyktige folk til klubben. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

[ Viking-talent (18): – Håper det skal gi meg ny energi ]

[ Den nye Viking-stopperen ble rørt ]