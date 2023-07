Det koker rundt Viking: Kan tangere 51 år gammel rekord

Rammen rundt søndagens vestlandsderby er nærmest til å ta og føle på. Bergenserne er tilbake i toppen av norsk fotball, og der har Viking skaffet seg et enda bedre utgangspunkt med andreplass på tabellen.

Med en fellesferie på hell er det helt utsolgt på bortefeltet i Bergen, noe som betyr omkring 1000 Viking-supportere på Brann Stadion.

Viking-spillerne gleder seg til kampen, og kaptein Zlatko Tripic peker på at utsolgt bortefelt ikke er et nytt fenomen for de mørkeblå supporterne.

– Fantastisk. Vi har hatt enorm støtte på bortebane i år. Det er heldigvis ikke den lengste turen heller, sier Tripic til RA.

– Jeg skjønner at fansen vil reise med det utgangspunktet vi har lagt for høsten, sier Viking-trener Morten Jensen.

Viking jakter 1972-rekord

Han viser til at de ligger på andreplass med ni poeng opp til Bodø/Glimt som har én kamp mer. Halvveis i sesongen ligger dermed Viking godt an til å kjempe om medalje gjennom høsten.

Det har manifestert seg gjennom en sjeldent sterk seiersrekke. Viking har vunnet seks seriekamper på rad, noe som ikke har skjedd siden gullsesongen 1991.

Dersom Viking klarer å vinne mot Brann på bortebane blir det den sjuende strake seieren, og dermed tangering av Vikings rekord fra 1972.

Morten Jensen forteller at det er kjekt å ha vunnet så mange kamper på rad, noe som egentlig tilhører sjeldenhetene. Han tror også det finnes en naturlig forklaring på hvorfor det har skjedd.

– Vi får betalt for hardt arbeid over lang tid, sier han.

Viking-trener Morten Jensen mener de mørkeblå har lagt et godt grunnlag før høsten og siste halvdel av serien. (Terje Pedersen/NTB)

Skrur man tiden tilbake noen måneder var det lite som minnet om et topplag i Jåttåvågen. Vikings skuffende høst i fjor dro laget fra toppstrid til ellevteplass, og det var mange spørsmålstegn til hvordan Viking skulle klare å snu den enormt svake høstsesongen.

I år har Viking derimot sett mer ut som de gjorde i 2021. Det året endte Viking med bronse, men hadde en sterk trend til å snu kamper de så ut til å tape om til seier.

Viking-treneren påpeker at den moralen har vært tydelig igjen i år.

– Hvor har snuoperasjonen fra i fjor skjedd?

– På feltet! Vi har jobbet med å utvikle egen spillestil. På treningsfeltet har vi en bra gruppe og kultur. Det handler om utvikling, sier Jensen.

[ Viking-talent (18): - Håper det skal gi meg ny energi ]

Zlatko Tripic: – Spille vårt spill

Med Brann på femteplass med fem poeng opp til Viking bidrar det naturligvis til at vestlandsderbyet får en ekstra sterk betydning.

– Klart det betyr noe ekstra for oss spillere. Det er to lag i toppen med gode supportere. Brann er også en tøff bortekamp, sier Tripic.

– Hva blir viktig da?

– Vi må spille vårt spill. Vi hadde kanskje vår beste kamp denne sesongen da vi møtte Brann hjemme. Nå må vi stenge rommene vi vet de er gode på å utnytte, for vi vet de er et utrolig godt hjemmelag, sier Tripic.

Zlatko Tripic ser fram til å spille med utsolgt bortefelt på Brann Stadion. (Carina Johansen/NTB)

De siste årene har Viking hatt et godt tak på Brann, selv om de riktignok var i OBOS-ligaen i fjor. Man må tilbake til 2020 for å finne forrige seier i vestlandsderbyet for rødtrøyene, og før det vant Brann sist i Vikings nedrykkssesong 2017. Med hver sitt nedrykk siden 2017 har ikke rammene for et kombinert toppoppgjør og derby vært til stede.

Branns vei tilbake til toppen av norsk fotball inkluderte også cupgull i mai. Dermed er det ganske likt som året etter Viking rykket opp, som endte med at Zlatko Tripic løftet kongepokalen på Ullevaal stadion.

[ Derfor vil ikke Pattynama skynde seg ]

David Brekalo

Før oppgjøret er det en rekke spørsmål til hvordan Viking stiller. Det har vært stille rundt de mørkeblås heteste salgsobjekt David Brekalo den siste tiden, selv om det har vært mange skriverier rundt et mulig salg er han fortsatt Viking-spiller. Midtstopperen ønsker ikke å snakke mer om potensielle overganger, men velger heller å konsentrere seg om å spille fotball.

Midtstopperne Sondre Langås som ankom Stavanger mandag er ikke spilleklar før tirsdag. Blir Brekalo solgt før Brann-kampen vil det dermed svekke Viking betraktelig.

På banen er Markus Solbakken klar for spill igjen etter karantene for fire gule kort. I mellomtiden har Yann-Erik de Lanlay spilt godt som midtbaneanker. Helt framme har Viking variert den siste tiden med flere alternativer som midtspiss og høyrekant.

Brann-Viking spilles søndag klokken 17.00 og kan følges direkte hos Rogalands Avis.

[ Brekalo ble hyllet og leverte varene: - Jeg er takknemlig ]

[ Se video: Den nye Viking-stopperen ble rørt ]

---

INNBYRDES OPPGJØR

2023 Viking-Brann 3–1

2021 Brann-Viking 0–2

2021 Viking-Brann 3–1

2020 Viking-Brann 2–0

2020 Brann-Viking 3–0

2019 Brann-Viking 1–5

2019 Viking-Brann 2–1

2017 Viking-Brann 2–4

2017 Brann-Viking 1–1

---