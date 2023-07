Løkbergs framtid er avklart

Trønderen er på utgående avtale og har skrevet under ny kontrakt som strekker seg ut 2024. Det meldte Stavanger Aftenblad.

Det har pågått dialog mellom spilleren og klubben en stund. Løkberg har vært tydelig på ønsket om en toårskontrakt, men slik ble det ikke.

– Jeg skjønner at Viking gjør sine vurderinger, men det var et enkelt valg for meg å bli værende. Alt i alt er jeg veldig glad og fornøyd. Vi snakkes vel igjen om ny kontrakt på dette tidspunktet neste år, sier Løkberg til avisen.

31-åringen har ved siden av jobben som spiller i Viking vært VM-ekspert hos NRK.

