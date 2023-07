Vikings kaptein scorer kun på hjemmebane

Mandag tar høyt flygende Viking imot tabelljumbo Aalesund på SR-Bank Arena. Blåtrøyene er i en særdeles god flyt, og jakter sin sjette strake seier i Eliteserien mot tangotrøyene.

Blåtrøyene har virkelig fått til vane å score flere enn et mål hver kamp. For første gang på åtte kamper ble det kun én scoring til laget fra Jåttåvågen i kampen mot Stabæk sist runde. Viking vant den kampen 1–0.

Vikings Zlatko Tripic under eliteseriekampen i fotball mellom Stabæk og Viking på Nadderud Stadion. (Terje Pedersen/NTB)

– Det var nesten litt deilig å få en 1–0 seier også, sier toppscorer Tripic spøkefullt.

Viking er Eliteseriens formlag, og har så langt scoret 31 mål i sesongen. Dette gir et målsnitt på 2,21 mål per kamp.

Vår største styrke

Uten å ha én spiller som bøtter inn 30 mål på én sesong alene, har Viking flere spillere som støtt og stadig noterer seg med målpoeng.

Tripic er lagets toppscorer med sju mål. Han bekymrer seg ikke for mangelen av en kraftspiss som står for alle scoringene.

– Vår største styrke er nettopp det at vi har flere som scorer mål, sier kapteinen.

En annen ting man kan bemerke seg, er hvor Tripic så langt har scoret alle målene sine. Nemlig på hjemmebane.

Zlatko Tripic med én av de syv scoringene så langt på SR-Bank Arena i år. (Carina Johansen/NTB)

Dette mener han selv ikke er tilfeldig.

– Skal man heve seg i toppen av ligaen må man lage et fort her hjemme, sier kapteinen, før han legger til:

– Det er her vi har vi spilt den beste fotballen, så det er jo egentlig litt sånn det skal være.

Han er heller ikke bekymret for at spissene ikke scorer flere mål.

– Spissene våre har vært gode i det siste. De kommer til å score enda flere mål, sier han før han legger til:

– Hvis du ser på Lars-Jørgen (Salvesen) har han virkelig funnet nettet i det siste. Vi må bli enda bedre på å omsette sjansene vi kommer til i den siste halvdelen av sesongen, for vi kommer til nok av sjanser.

Viking-trener Morten Jensen er heller ikke særlig bekymret.

– Om vi scorer flest mål på hjemme eller bortebane betyr ingenting. Det viktigste er at vi vinner, sier han.

Trener bedre enn i fjor

Toppscoreren mener årets stall er bedre enn hva den var i fjor.

– Vi har en større bredde i troppen, som også er mye mer solid enn i fjor, sier lyngdalingen.

Sammen med en bedre tropp, og flere spillere som holder en god form jevnt over, er han fornøyd med valgmulighetene blåtrøyene har på benken.

Eliteserien i fotball 2023: Vålerenga - Viking (1-2) Niklas Sandberg kom inn og satte den avgjørende 2-1 scoringen på Intility Arena da Viking nok en gang tok med seg alle poengene hjem til Jåttåvågen. (Astrid Pedersen/NTB)

– Vi har spillere som kan komme inn for å score det eller forsvare en ledelse.

Det mye å peke på i positiv forstand med årets Viking-lag.

Noe som gjentar seg ofte, senest i kampen mot Stabæk, er sene scoringer etter klokken har passert 80 spilte minutter.

Dette mener heller ikke kapteinen er tilfeldig.

– Det er ikke tilfeldig at vi har scoret ganske mange mål etter 80 minutter og utover, det mener jeg er en utrolig god egenskap et topplag skal ha. Det må vi bare fortsette med.

Til tross for at det selvfølgelig håper jeg vi kan bli bedre til å score flere mål i første omgang også.

Skal være favoritter hjemme

Naturligvis vil de mørkeblå være stor favoritter når de tar imot Aalesund på hjemmebane.

Tangotrøyene sliter så lang i eliteserien og trenger desperat poeng for å komme seg bort fra jumboplasseringen de er på nå.

Viking-trener Morten Jensen er klar for en tøff kamp mot et Aalesund lag i desperat poengjakt.

– Det blir så klart en tøff kamp mot et lag som er desperate og sulteforet på poeng. Det blir en tøff nøtt å knekke, men vi er inne i en god dytt, sier han.

Det å møte et lag som er nødt til å gjøre alt de kan og makter for å overleve i eliteserien, er ikke alltid en enkel oppgave. Nå må Viking passe seg for å ikke undervurdere det tilreisende bortelaget.

– Vi vet at vi er favoritter her, vi skal styre på hjemmebane der vi er best. Vi må ha mest ball og holde en høy intensitet, sier Tripic før han legger til:

– De er jo desperate etter tre poeng, og kanskje fått litt for lite poeng i forhold til hva de har prestert. Vi vet at Aalesund er gode på kontringer og har noen gode raske spillere fremover, klarer vi å stå imot det, og score mål på de sjansene vi får, klarer vi nok å dra dette i land.