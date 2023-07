Vikingbørsen: Den ubestridte hjemmekongen

5

Patrik Gunnarsson

Lite å gjøre for Viking-keeperen. Fikk ikke de største utfordringene, og han kan ikke lastes for baklengsmålet.

5

Sondre Bjørshol

Strukturert og god kamp uten de store offensive bidragene fra 29-åringen. Ut etter 82 minutter til fordel for Herman Haugen.

6

Djibril Diop

Bidro godt offensivt, og har en takknemlig jobb med å være David Brekalos stoppermakker.

7

David Brekalo

Stopperkjempen ble hyllet av Felt O før kampstart, og svarte med å sende Viking i ledelsen 1–0. En noe klønete pasning tilbake til Gunnarsson etter et kort utspark havnet raskt i glemmeboken. Solid gjennomføring, og viste Moctar Diop at det ikke bare er å forsyne seg i Eliteserien.

5

Shayne Pattynama

Tok mer defensivt ansvar og mistet dermed litt av den offensive gløden han pleier å utstråle. En kamp på det jevne.

3

Harald Nilsen Tangen

Trøblete start på kampen. Falt fort ut av strukturen da AaFK spilte fysisk mot ham, men kom til en gigantmulighet da han skjøt ballen i tverrliggeren etter 36 minutter. Fikk aldri kommet seg skikkelig inn i kampen. Byttet ut med 20 minutter igjen til fordel for Kristoffer Løkberg.

0

Yann-Erik de Lanlay

Herlige involveringer i starten. Var skapende og framoverrettet i det han foretok seg. Får brukt mer av rutinen som sekser enn indreløper.

6

Patrick Yazbek

Smarte baller fra australieren, både gjennom pasninger og noen langskudd. Gjorde en fin figur på banen og løp mye fram til han ble erstattet av Birkir Bjarnason etter 70 minutter.

4

Sander Svendsen

Noen helt enorme muligheter etter cirka en halvtime. Først brukte han for lang tid på å avslutte etter en nydelig pasning fra Yazbek, så kom det et skudd som Sten Michael Grytebust hadde god kontroll på. Av til fordel for Nicholas D’Agostino etter 55 minutter uten å ha gjort noen stor kamp fram til det.

4

Lars-Jørgen Salvesen

Mye bevegelse til utsiden med ballen. Skaffet Viking straffespark før han ble byttet ut. Slet med å komme til store sjanser og så sliten ut fram til han ble byttet ut etter 70 minutter til fordel for Niklas Sandberg.

8

Zlatko Tripic

Viking har én sjef, og det er Zlatko Tripic. Viste sterkt lederskap gjennom hele kampen. Tok hjørnesparket som førte til Brekalos 1-0-scoring, og satte 2–1 fra straffemerket selv. 3–1 kom etter en kontring. Utrolig at han hadde sprut igjen i føttene i tilleggstiden til å utføre det siste løpet, som sikret ham sitt andre mål for kampen. Vikings ubestridte hjemmemålkonge.

5

Nicholas D’Agostino

Kom inn for Sander Svendsen med 35 minutter igjen. Først som høyrekant, deretter midtspiss. Løp mye, men fikk lite ut av det.

-

Birkir Bjarnason

Inn for Patrick Yazbek med 20 minutter igjen. For kort tid til karakter.

-

Niklas Sandberg

Inn for Lars-Jørgen Salvesen med 20 minutter igjen. For kort tid til karakter.

-

Kristoffer Løkberg

Inn for Harald Nilsen Tangen med 20 minutter igjen. For kort tid til karakter, men rakk å få gult kort.

-

Herman Haugen

Inn for Sondre Bjørshol med åtte minutter igjen. For kort tid til karakter.

Ubenyttede reserver: Arild Østbø, Viljar Vevatne, Simen Kvia-Egeskog og Jone Nygård Berg.