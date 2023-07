Dukket opp på Viking-trening: Én blir værende

Onsdag var Viking tilbake på SR-Bank Arena for trening etter søndagens 1-0-seier mot Stabæk. Tabelltoeren har litt lengre tid mellom kampene enn vanlig, ettersom neste kamp spilles mandag mot Aalesund. Derfor har spillerne fått ladet batteriene litt ekstra.

Mens mye omtalte David Brekalo, Markus Solbakken og Magnus Rugland Ree var borte fra treningen på grunn av litt forsinket ferie var Nicholas D’Agostino hjemme med sykdom.

På treningen var derimot duoen Sondre Auklend og Simen Kvia-Egeskog på plass. Sammen med Kristoffer Forgaard Paulsen, som fra 1. august er tilbake i Viking etter et låneopphold i islandske KA, er de ferdige med utlånene. Auklend har fått 960 spilleminutter fordelt på elleve kamper hos Jerv i OBOS-ligaen, mens Kvia-Egeskog har 123 minutter på fem kamper.

Med ferie i OBOS-ligaen er duoen Auklend / Kvia-Egeskog derfor tilbake i Jåttåvågen. For Auklend blir det sannsynligvis et kort opphold. Etter planen skal han tilbake til Grimstad allerede mandag for å fortsette med nytt utlån i Jerv.

– Jeg har sånn sett egentlig ferie, men skal nok tilbake. Det er nok snakk om en ny avtale for min del. Jeg ser verdien av spilletiden jeg får i Jerv, sier Auklend til RA.

– Hvordan føler du utviklingen har vært i Jerv?

– Veldig bra. Det er godt å få spilletid etter tolv måneder med skade. Nå får jeg spilt 90 minutter hver uke. De siste kampene har jeg tatt store steg, sier Auklend.

---

SONDRE AUKLEND

Født: 10. juni 2003

Viking-spiller med kontrakt ut 2024.

Ferie fra låneoppholdet i Jerv i OBOS-ligaen.

Debuterte for Viking i 2020.

Var utlånt til Åsane i 2021.

---

Kvia-Egeskog måtte ta oppvasken

Kamerat Kvia-Egeskog står i en litt annen situasjon. Utlånet i Hødd skulle ha en varighet ut juli, men ble i stedet terminert da OBOS-ligaen tok pause. Det førte til at han var på benken da Viking slo Stabæk søndag.

– Utlånet ble terminert på grunn av ferie. Jeg brukte litt tid på å komme til i Hødd, sier Kvia-Egeskog.

– Hvordan vil du beskrive tiden i Hødd?

– Det var ok. Jeg fikk ikke spille så mye, men litt som innbytter, sier han.

Sondre Auklend og Simen Kvia-Egeskog har vært utlånt til klubber i OBOS-ligaen. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

I Hødd ble det én scoring for Kvia-Egeskog, som riktignok fikk nettkjenningen da de slo Sandnes Ulf 3–1 i juni.

Selv om det ikke ble full klaff på fotballbanen er 20-åringen takknemlig for den lærerike prosessen han fikk oppleve. I Ulsteinvik er det ingen muligheter for å bestille mat via Foodora, så den måtte han lage selv. Det førte til at vannet ble kokt til ris eller pasta hver dag da han kom hjem for å lage middag.

Alle oppgavene hjemme, og det å være alene langs Mørekysten, mener Kvia-Egeskog har utviklet ham som person. Han fikk også kjenne på noen av de hverdagslige utfordringene som folk kan støte på.

– Leiligheten var uten oppvaskmaskin, så jeg måtte vaske opp alt for hånd, sier han.

Vil spille for Viking

Nå ser 20-åringen ambisiøst på egen framtid. I motsetning til Auklend blir det ikke en retur, Kvia-Egeskog blir værende i Viking inntil videre.

– Målet er å spille meg inn på laget. Jeg vet det er tøft, men jeg tenker å prøve, sier Kvia-Egeskog.

Konkurransen om de offensive posisjonene er sterk. Det gjør også at han setter døren på gløtt for et eventuelt nytt utlån.

– Det får vi ta hvis det blir aktuelt. Akkurat nå er jeg her, sier 20-åringen.

Sportssjef Erik Nevland vil heller ikke utelukke et nytt låneopphold for Kvia-Egeskog.

– Alt i alt var det et greit i Hødd. Han skulle gjerne fått mer spilletid, og fikk en liten skade, sier Nevland.

Vikings sportssjef Erik Nevland utelukker ikke et nytt utlån som Simen Kvia-Egeskog. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Er det aktuelt med utlån igjen?

– Det kan være aktuelt, sier han.

---

SIMEN KVIA-EGESKOG

Født: 26. mai 2003

Viking-spiller med kontrakt ut 2024.

Tilbake fra utlån til Hødd i OBOS-ligaen.

Barnebarn av den avdøde Viking-legenden Svein Kvia.

Var utlånt til Skeid i 2022.

---