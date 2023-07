Viking har fått konkurranse om Sandefjord-kapteinen

Viking fikk tidligere i juli avslått et bud på Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss.

Det skal fortsatt være interesse for å hente midtstopperen fra hvalfangerbyen, skriver Nettavisen.

Lillestrøm byr opp til budkrig

Sportssjef i Viking Erik Nevland bekrefter at de fortsatt følger med på midtstopperen.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om enkeltspillere i andre klubber, men han er interessant, sier Nevland til RA.

Nå har også Lillestrøm kastet seg inn i kampen om den ettertraktede Sandefjord-kapteinen, skriver Nettavisen.

Dette kan bety at det ligger til rette for en budkrig dersom Viking skulle gå for 24-åringens signatur.

I april gjorde Moen Foss comeback for blåtrøyene fra hvalfangerbyen etter en alvorlig kneskade han pådro seg i en duell med Bodø-Glimts Runar Espejord som satte han på sidelinjen i over et år.

Kan gå gratis etter sesongen

Sandefjord-kapteinen er på utgående kontrakt, og klubben må dermed selge ham i sommer hvis de skal få penger for 24-åringen. Til Sandefjords Blad har daglig leder i Sandefjord Fotball, Espen Bugge Pettersen uttalt at Moen Foss har et mål om å komme seg videre, og han tror det skal litt til før han signerer en ny kontrakt.

CUPFINALE MENN 2018 RBK - SIF ULLEVAAL STADION Daglig leder i Sandefjord Fotball, Espen Bugge Pettersen her på benken for Strømsgodset i cupfinalen 2018. (Terje Pedersen/NTB)

Bugge Pettersen sier til Sandefjords Blad at flere klubber har meldt interesse for Moen Foss.

– Med et halvt år igjen på kontrakten for Sander, så er det klubber som posisjonerer seg. Det er interesse rundt ham, også får vi se om noe materialiserer seg nå eller ei, sier Espen Bugge Pettersen til Sandefjords Blad.

Nå som David Brekalo høyst sannsynlig forsvinner ut portene fra SR-Bank Arena, kan det tenkes at Moen Foss er aktuell som hans arvtaker.

Mulig erstatter for Brekalo

Da RA spurte Nevland om det er noen oppdateringer på en mulig overgang for Brekalo, som for øyeblikket har et par dager ferie, sier han at det ikke er noen nyheter å komme med enda.

David Brekalo har vært fantastisk for Viking over tid, men nå går det ubønnhørlig mot et salg av sloverenen. (Carina Johansen/NTB)

Flere store klubber i utlandet har forsøkt å signere Brekalo. Stavanger Aftenblad meldte tidligere denne uken om et bud fra tyrkiske Besiktas og interesse fra én Championship klubb i England.

Budet fra Besiktas på omkring 20 millioner ble kontant avslått.

Nå gjenstår det å se hvor den slovenske midtstopperen ender opp.

FAKTA

Navn: Sander Moen Foss

Fra: Stokke

Født: 31. desember 1998 (alder 24 år)

Lag: Sandefjord Fotball

Posisjon: Midtstopper

Tidligere klubber: Stokke, Eik Tønsberg og FK Tønsberg.

