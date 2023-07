Brekalo ble ikke med Viking hjem

Det har de siste ukene vært mye spekulasjoner rundt David Brekalos framtid i mørkeblått. 24-åringen har lenge vært i søkelyset til flere internasjonale klubber, og forrige uke kom det også et konkret bud på ham.

Spekulasjonene fikk ytterligere fart søndag da det kom ut på Twitter at Brekalo ikke var med Viking-bussen etter de mørkeblås 1-0-seier mot Stabæk. Laget skulle til Gardermoen, men den slovenske midtstopperen ble ikke med. Det har RA fått bekreftet.

Ifølge sportssjef Erik Nevland er det derimot andre forklaringer enn at en klubb skal ha kommet med et storbud.

– Han har fått et par dager fri fordi han har hatt masse kamper og ikke har hatt fri når andre har hatt noen dager av, sier Nevland til RA.

– Så det er ikke kommet noen nye bud på ham?

– Nei, det har det ikke, sier sportssjefen.

Litt avstand og noen dager av mener Nevland er nødvendig for at spillerne skal prestere best mulig gjennom sesongen.

Det samme fikk Shayne (Pattynama) forrige uke. — Erik Nevland

Erik Nevland og Viking ga David Brekalo noen dager fri. (Espen Iversen)

Temmet Haaland

Brekalo landslagsdebuterte for Slovenia i mars 2022. Etter første kampen mot Kroatia har Viking-stopperen spilt mange landskamper, deriblant mot Norge i fjor sommer da han holdt verdensstjernen Erling Braut Haaland borte fra nettmaskene.

I juni spilte Brekalo 90 minutter i EM-kvalifiseringskampene mot både Finland og Danmark. Derfor har ikke 24-åringen hatt det samme avbrekket fra trenings- og kamphverdagen som de fleste andre Viking-spillerne.

Han er heller ikke alene om å få litt tid borte fra banen. Viking-spillerne hadde, som Nevland er inne på, ferie i juni. Man skal ikke lenger tilbake enn forrige uke for å finne et likt scenario.

– Det samme fikk Shayne (Pattynama) forrige uke, sier Nevland.

Vikings Shayne Pattynama var ønsket i Hammarby. Forrige uke fikk han noen dager fri. (Carina Johansen/NTB)

Pattynama, som også har vært i søkelyset til en utenlandsk klubb i sommer, har det heller ikke kommet noen ytterligere framstøt mot etter at svenske Hammarby fikk sitt andre bud på ham avslått. Venstrebacken debuterte for det indonesiske landslaget mot Argentina i juni.

Brekalo vil ha høy overgangssum

Rundt Brekalo har det vært interesse utenfra i lang tid. 24-åringen skrev ny kontrakt med Viking i mars som strekker seg ut 2025. Grunnen var enkelt og greit at Brekalo ønsket at Viking skal sitte igjen med mer penger når han blir solgt videre til en større klubb og konsekvensen det medfører.

Sloveneren har ikke bare fått justert lønnen opp med den nye kontrakten. Han mener at politikken som ligger bak et dyrt spillerkjøp vil gi ham fordeler i den nye klubbhverdagen etter et salg. Han vil rett og slett ha en høyest mulig overgangssum for å få riktig posisjon i sitt nye lag.

– En høy overgangssum vil kjøpe meg respekt i en ny klubb – ut over at Viking får sitt. Disse tingene betyr noe. Betaler noen godt for deg kommer du i mye større grad unna med en svak kamp i starten – uten at de setter deg ut av laget, sa Brekalo til RA etter at Viking hadde avslått et bud på rundt 20 millioner kroner.

Viking har hele tiden benektet en avtale om hvor stort bud som må ligge på bordet eller et tidspunkt forsvarsjuvelen skal slippes på. Det er nemlig ikke lov i norsk fotball.

Da Brekalo signerte ny kontrakt med Viking førte det til at sloveneren ble hyllet av Viking-supporterne for årsaken.

DAVID BREKALO

Født: 3. desember 1998

Sted: Ljubljana, Slovenia

Posisjon: Midtstopper

Kom til Viking i 2021 og debuterte med en overtidsscoring som senket Molde.

Har lenge vært i søkelyset for en overgang fra Viking.

Valgte å skrive ny avtale med Viking i mars.

