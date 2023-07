Vikingbørsen: Kun tre minutter var nok

6

Patrik Gunnarsson

Fin redning av Kasper Pedersens heading i første omgang. Slapp inn et mål fra Kasper Høgh, men det ble annullert for hands med hjelp fra VAR. Tok mye risiko med ballen i føttene. Holdt nullen i en viktig kamp.

6

Sondre Bjørshol

Bidro med et herlig løp etter 30 minutter. Var nære å fullføre det med scoring, men fikk ikke styrt ballen i mål. Gjorde ingen feil og bidro skarpt offensivt i begynnelsen av andre omgang. Erstattet av Herman Haugen med 20 minutter igjen av kampen.

3

Djibril Diop

Sjanseløs i duell mot Stabæk-spiss Kasper Høgh da dansken scoret 1-0, men det endte med annullering på grunn av hands. Noen minutter senere ble han altfor passiv da Markus Solbakken prøvde å sende en pasning. Åpnet den andre omgangen med å sende en ball rett i fanget på en Stabæk-spiller, og var nonsjalant med ballen flere ganger.

6

David Brekalo

Gjorde noe så sjeldent som en feilpasning i andre omgang. Tok som alltid ansvar for egen sone og gjorde det som måtte til for å hindre Kasper Høgh de gangene han var uheldig nok til å havne i Brekalos korridor. Fikk seg en smell i ansiktet da han var i duell mot Tobias Pachonik.

6

Shayne Pattynama

Fint innlegg til D’Agostino etter hvilen. Er blitt tryggere defensivt i år og bidrar offensivt. På overtid la han et perfekt innlegg til Birkir Bjarnason. Det var verdt tre viktige poeng i medaljestriden.

5

Patrick Yazbek

Uheldig berøring foran Stabæk-målet da han kunne gitt Viking ledelsen, men bommet på ballen. Hadde godt samspill med Zlatko Tripic på venstresiden. Mye løping som alltid. Ble tatt av til fordel for Birkir Bjarnason med tre minutter igjen av oppgjøret.

4

Markus Solbakken

Ble liggende en stund etter en takling som førte til smerter for midtbaneankeret. Hadde vanskelig for å få ballen i lengderetning i starten av kampen. Ga alt i duellene og viste enorm offervilje.

5

Yann-Erik de Lanlay

Fine bevegelser og god struktur i en litt mer tilbaketrukket rolle enn indreløperkollega Patrick Yazbek. Skapte likevel offensiv uro og satte fart på noen angrep med å frakte ballen i lengderetning. God sjanse på lobb etter rundt 60 minutter. Ut etter 76 minutter til fordel for Harald Nilsen Tangen.

5

Nicholas D’Agostino

Spissen ble flyttet ut på høyrekanten til kampstart. Ble mye løping og lite målfarlig ut av kampen på vingen. Bidro ikke til et konstruktivt samspill på høyresiden. Ut til fordel for Sander Svendsen etter 87 minutter.

4

Lars-Jørgen Salvesen

Nære å heade Viking i ledelsen i det 22. spilleminuttet. Mye løping uten at det ga resultater i starten av kampen. Servert en gratismulighet på overtid, men det ble ikke mål.

6

Zlatko Tripic

Åpnet offensivt med at det nesten ble mål etter 19 minutter. Skjøt ballen i retning krysset mot et utspilt Stabæk, men en av forsvarsspillerne til hjemmelaget reddet med hodet på streken. Hadde også skudd i stolpen og en gigantisk sjanse på overtid. Ballen ville ikke i mål fra Tripic.

-

Herman Haugen

Inn for Sondre Bjørshol etter 70 minutter. For kort tid til vurdering.

-

Harald Nilsen Tangen

Markerte seg på direkten med å sende Nicholas D’Agostino fri foran mål. Inn for Yann-Erik de Lanlay med 14 minutter igjen. For kort tid til vurdering.

-

Birkir Bjarnason

Inn for Patrick Yazbek med tre minutter igjen av kampen, og det var det han behøvde for å fikse tre poeng til Viking. For kort tid til vurdering.

-

Sander Svendsen

Inn for Nicholas D’Agostino med tre minutter igjen av kampen. For kort tid til vurdering.





Ubenyttede reserver: Arild Østbø, Viljar Vevatne, Simen Kvia-Egeskog, Kristoffer Løkberg og Niklas Sandberg.

