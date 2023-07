Sikret Vikings femte strake seier

Islendingen fra Figgjo er nærmest som en superreserve for Viking i år. Den tidligere Premier League-spilleren ble byttet inn for Patrick Yazbek etter 87 minutter, og i det første minuttet av overtiden mot Stabæk scoret han kampens eneste mål og sørget for at Viking er ubeseiret gjennom de fem siste kampene i Eliteserien.

– Det var utrolig deilig å se den komme på slutten. Vi hadde kjempet hele kampen og hatt en fin kamp synes jeg. Vi hadde noen store sjanser i første der de klarerte på streken. Godt å ta tre poeng, sier Birkir Bjarnason til rettighetshaver TV 2.

Det er ikke så mange som er bedre i de situasjonene enn Birkir. — Morten Jensen

Vikings mentalitet

Viking-trener Morten Jensen legger ikke skjul på at han følte seg sikker da innlegget fra venstrebacken Shayne Pattynama gikk i retning av Bjarnason.

– Det var fantastisk deilig. Det er ikke så mange som er bedre i de situasjonene enn Birkir. Da jeg så ballen gikk mot ham var jeg trygg på at det ble mål, sier Jensen.

Målet sørget for tre poeng, og at Viking står ubeseiret i seriesammenheng etter hjemmekampen mot Molde 4. juni. I to av kampene har de mørkeblå sikret seieren på overtid.

Egenskapen til å avgjøre kamper helt mot slutten er naturligvis noe som verdsettes hos de mørkeblå.

– Vi viste en enorm mentalitet og moral i laget. Vi ga ikke opp, sier trener Jensen.

Morten Jensen var helt sikker på scoring da innlegget fra Shayne Pattynama gikk i retning av Birkir Bjarnason. (Terje Pedersen/NTB)

– Jeg synes vi har jobbet utrolig bra hver eneste uke. Jeg synes vi har fått trent og spilt oss opp til den flyten vi har nå. Skal nyte det så lenge vi kan. Skal vi holde til oppi der må vi vinne denne typen kamper, sier Bjarnason.

Etter at Rosenborg slo Tromsø klatret Viking opp til andreplass på tabellen. Det er ni poeng opp til serieleder Bodø/Glimt – som har spilt én kamp mer.

VAR igjen

På Nadderud var det langt fra gitt at Viking skulle stikke av med alle tre poengene. Til tross for to skudd i første omgang som Stabæk-spillere reddet på streken bak en utspilt målvakt var det hjemmelaget som fikk den første nettkjenningen på Nadderud da Kasper Høgh scoret i første omgang.

Målet ble annullert etter dommeren sjekket med VAR (videodømming), og bidro sannsynligvis til en enda sterkere reaksjon fra Stabæk-supporterne. De forlot nemlig Nadderud til avspark i protest mot VAR. I flere minutter var det utmarsj fra stadion med tilhørende fyrverkeri, og lydene tilsvarte en vanlig nyttårsfeiring. Det ble det derimot ikke på banen i ordinær tid.

Hjemmesupporterne forlot ståtribunen i protest mot VAR. (Terje Pedersen/NTB)

Viking-trener Morten Jensen framhever at det er gøy å ha fem seiere på rad i Eliteserien, og løfter blikket framover mot neste oppgave.

– Nå er det en ny, god treningsuke før vi venter en tøff kamp mot Aalesund, sier han.

Den kampen spilles mandag 24. juli.

---

KAMPFAKTA

Eliteserien, fotball.

Stabæk – Viking 0–1 (0–0)

Nadderud stadion, 3009 tilskuere.

Mål: 0–1 Birkir Bjarnason (90).

Dommer: Marius Lien, Fossum Skien.

Gult kort: Herman Geelmuyden, Andreas Skovgaard, Stabæk, Markus Solbakken, Viking.

Lagene:

Stabæk (3-4-2-1): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Andreas Skovgaard – Tobias Pachonik (Sturla Ottesen fra 70.), Curtis Edwards, Jonatan Lucca (Herman Geelmuyden fra 79.), Nikolas Walstad (Aleksander Andresen fra 78.) – Kaloyan Kostadinov (Fredrik Haugen fra 79.), Fredrik Krogstad – Kasper Høgh.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 70.), Djibril Diop, David Brekalo, Shayne Pattynama – Yann-Erik de Lanlay (Harald Nilsen Tangen fra 75.), Markus Solbakken, Patrick Yazbek (Birkir Bjarnason fra 86.) – Nicholas D’Agostino (Sander Svendsen fra 86.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

---