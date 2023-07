Slik planlegger Viking inn mot Stabæk-kampen

Den siste tiden har både David Brekalo og Shayne Pattynama vært i søkelyset for utenlandske klubber. Fredag var det ikke kommet ny bud på noen av Viking-spillerne ifølge sportssjef Erik Nevland.

– Ingenting, slår Nevland fast overfor RA.

Samtidig står Viking midt i en situasjon hvor det er interesse for flere av spillerne, med en svært ventet attraktivitet rundt midtstopperen Brekalo.

Nevland forteller at det ikke handler så mye om overganger nå inn mot søndagens kamp mot Stabæk. Det er der de ønsker å legge energien, og han forteller at de planlegger med at hele troppen er disponibel – med unntak av langtidsskadde Gianni Stensness og Jost Urbancic.

– Betyr det at det er lite trolig med en overgang før søndagens kamp?

– Det vil overraske meg om det skjer noe før søndag, men samtidig vet man aldri, sier sportssjefen.

Sportssjef Erik Nevland i Viking forteller at de planlegger med at hele stallen er disponibel til kampen mot Stabæk. (Espen Iversen)

Herman Haugen har tidligere vært ønsket av Aalesund, mens det har vært mye interesse fra flere kontinenter for Brekalos tjenester.

Midtstopperen fra Slovenia er selv tilfreds med at Viking tidligere i uken avslo et bud på det som skal ha vært over 20 millioner kroner. Selv mente stopperen at han forsto Viking, og at prisen var for lav.

24-åringen ønsker et steg videre i karrieren, og har ikke lagt skjul på det. Blant annet var det derfor han skrev ny kontrakt med Viking. På den måten sikret han at de mørkeblå sitter igjen med penger for å signere ham.

Han uttalte tidligere i uken til RA at det er viktig politikk i at en klubb investerer i ham.

– En høy overgangssum vil kjøpe meg respekt i en ny klubb – ut over at Viking får sitt. Disse tingene betyr noe. Betaler noen godt for deg kommer du i mye større grad unna med en svak kamp i starten – uten at de setter deg ut av laget, sa Brekalo.

