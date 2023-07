Mener Rugland Ree bør få Viking-sjanse etter EM-storspill

Etter å ha holdt nullen mot Spania ble Rugland Ree og Norge klare for semifinale mot Portugal torsdag. Semifinalen mot Portugal blir den aller første for Norges G19-lag.

Med slike prestasjoner i EM kommer den unge Viking-keeperen på radaren til flere klubber, både nasjonalt og internasjonalt. Det passer bra. Planen er nemlig utlån til høsten. Samtidig vet man aldri når storfisk internasjonalt finner et talent de liker.

Potensiell salgsvare?

– Kan Magnus Rugland Ree nå faktisk bli en salgsvare for Viking – uten at han har spilt en eneste obligatorisk kamp for A-laget?

– Det har jeg ikke peiling på! Vi har ikke tenkt de tankene i det hele tatt. Men det er svært gledelig å se at han presterer og gjør det så bra i U19-EM. Dette er en keeper vi i Viking har stor tro på, sier sportssjef Erik Nevland.

Keeperlegende og æresmedlem i Viking Erik Johannessen har fulgt Rugland Ree tett i EM. Han har latt seg imponere av den høyreiste keeperen.

– Jeg har fulgt med på det han har gjort. Jeg syntes han er et fantastisk bra emne. Han viser en god trygghet og han er stor, noe som er en kjempefordel, forteller han.

Han sammenligner den unge keeperen med seg selv.

– Han virker rolig, og han er god til å dirigere. Jeg gapte og dirigerte mye selv, sier Johannessen.

Tatt steg

De mørkeblås keepertrener Kurt Hegre har hatt kontakt med Rugland Ree underveis i mesterskapet. Han mener at det som er prestert av det norske laget er fantastisk sett ut ifra at fem spillere som normalt hadde vært faste ikke fikk være med. De andre landene mangler også folk, men de har ofte en større bredde å ta av enn Norge.

– Magnus har vist at han er rolig og at han har tatt steg på dirigering, det verbale og det fysiske. Han framstår rolig med ballen og er overraskende klok i spillet, forteller Hegre, som også legger til:

– Nå har han sluppet til på en internasjonal arena og viser at han er så god som vi synes. For oss er dette er en bekreftelse.

Kurt Hegre er full av lovord om Viking-keeperen. (Espen Iversen)

Hegre jobber mye med konsepter med keeperne. Han forteller at mye ligger i hodet og at valgene til en keeper må tas raskt og instinktivt.

– Å se hvor godt han står er kjekt for oss, men også for meg personlig. Da vi hentet ham mente jeg at jeg skulle kunne forbedre et par punkter i spillet hans vesentlig, sier Hegre som understreker at Rugland Ree har tatt steg.

Keepertreneren peker på at Rugland Ree uansett må ha spilletid nå til høsten på høyt nivå i klubbhverdagen i høst.

– Vi ser etter en klubb hvor han kan lånes ut enten i Norge eller i utlandet. Man må finne en klubb som har det behovet og hvor han får stå. Det skal også tas ut et nytt U21-landslag etter hvert og det blir spennende å se om han kommer med der også.

– Er du god nok er du gammel nok

Erik Johannessen mener på sin side at det er på tide å gi den unge keeperen en sjanse i Eliteserien.

– En tanke som slo meg her forrige kveld; hvorfor ikke la han prøve seg litt hos Viking? Er du god nok er du gammel nok.

Viking-legenden Erik Johannessen har latt seg imponere av Magnus Rugland Ree sine prestasjoner i U-19 EM på Malta. (Kristoffer Knutsen)

Keeperlegenden mener det er viktig å gi tillit.

– De må ikke være redde for å gi han tillit. Det var det de gjorde med meg.

